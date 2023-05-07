過夜畫面曝！星宇航空旅客困機場　發睡袋+水席地而睡

▲星宇航空乘客睡機場。（圖／翻攝臉書「星宇航空 討論區」）

記者張靖榕／綜合報導

星宇航空JX800台北-東京航班原訂日本時間6日中午12點45分抵達東京成田機場，連2次重飛失敗後一度轉降名古屋，導致JX801、JX803航班連帶受影響，後續爆發危機處理亂了套，讓乘客夜困機場卻無餐點和水可用，臉書星航討論區網友整理事件，認為此次就是高層錯誤判斷累死一線空服人員。網友現場分享最新畫面顯示，旅客全在機場內鋪睡袋席地而睡。

臉書「星宇航空 討論區」一名網友表示，JX801班機受連帶影響，在星宇高層決策下決定併到JX803航班一同飛回台灣，卻因機組員超時問題必須調動新的機組員到班才能飛，結果又因成田機場宵禁不得起飛，加上航廈已經關閉，一度變成乘客困在機上不能起飛也不能下飛機的情況。

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▲▼星宇航空乘客睡機場。（圖／翻攝臉書「星宇航空 討論區」）

該名網友認為JX801、JX803併機已有思慮不周的問題，之後又未妥善處理旅客的飲水和餐點，導致抱怨四起，「將帥判斷不對，累死第一線人員、空服。」不過他也呼籲機上旅客雖然委屈，但對空服員言語霸凌解決不了事情，只會讓輿論風向反過來抨擊旅客，而這次星宇處理不周導致評價受傷、乘客受傷、機組員也受傷，「沒有人是贏家」，「天氣是不可控的，但決策絕對跟應對能力覺得可以再檢討。」

一名就在JX803班機上的旅客回應貼文，在機上等4小時卻不見機組人員回報最新處理進度，加上機上備品不足在登機前就廣播原JX801的旅客無餐點可用就已有問題。他說成田機場宵禁問題，機組人員告訴他已由地勤和塔台溝通是否能通融起飛，但機組員也未說明若無法起飛如何處理後續，如今飛機夜間不能起飛又不能下飛機，也沒東西吃，機艙內都亮著燈也無法好好睡，「這件事情就是一個經驗不足造成。」

「布萊N 機票達人」今（7日）凌晨1時分享機上乘客「小培」提供的現場片段，空服員表示已聯絡供應睡袋和水給旅客，空服員也不斷安撫旅客，「還要再請各位，很不好意思，很抱歉，還要再請各位在您的座位上幫我等候，我們星宇航空真的是致上最深的歉意，請各位再給我一點時間（處理），謝謝。」

此前星宇航空因飛機已過機場宵禁時間無法起飛，空服員已在機上廣播宣布全額退費。