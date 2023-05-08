2000坪超狂「藏壽司全球旗艦店」登陸高雄　明開幕一秒飛日本

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

藏壽司首家海外全球旗艦店登陸來台，選址港都高雄，佔地2000坪的空間，將成為全球最大分店。高雄時代大道店將明（9）日正式開幕，從裡到外都充滿和風氛圍，讓人彷彿一秒飛日本，更有望成為高雄新地標。

▲藏壽司首家海外全球旗艦店登陸來台，選址港都高雄，佔地2000坪。（圖／記者吳奕靖攝）

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藏壽司高雄時代大道店由日本設計鬼才「佐藤可士和」監修設計，以江戶時代的町民文化為靈感，希望結合飲食 × 娛樂，將江戶的飲食風景重現於當代，使用餐體驗提升到另一層次。

▲▼佔地2000坪！超狂「藏壽司全球旗艦店」登陸高雄，今開幕一秒飛日本。（圖／記者吳奕靖攝）

台灣獨有店裝設計、日本祭典氣氛滿點遊戲體驗，以及藏壽司高雄時代大道店獨家限定3款新品料理，都將於今天首度曝光。佔地2000坪的空間，在今午開幕後，將成為藏壽司成為全球最大分店。

下午的開幕記者會，藏壽司社長田中邦彥、亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎及設計師佐藤可士和會親臨現場，一同慶祝海外首家全球旗艦店開幕。

同時記者會也特別邀請了高雄市長陳其邁、日本知名書法家「岡西佑奈」及國民姊夫「AKIRA」為開幕前哨站台，屆時將帶大家搶先預覽，更會透露母親節犒賞媽咪的驚喜計畫。