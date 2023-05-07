112年「全大運」6日中原大學開幕　146所大專校院逾萬名選手參賽

▲吉祥物「樂學猿」前導，全大運開幕典禮上，志工、大會裁判與選手依序進場。（圖／中原大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

112年全國大專校院運動會開幕典禮，6日晚間在中原大學運動場登場。中原大學校長李英明表示，這是中原大學睽違32年再度舉辦全大運，而中原大學運動風氣鼎盛，全校師生這次全力以赴，迎接這項全國體壇盛事，並以「全人、全力、全大運、全聚中原」的大會主題與全人運動精神，於賽會中充分展現！

教育部長潘文忠指出，全國146所大專校院共一萬餘名選手參加今年全大運，在20個運動種類角逐最高榮譽，預祝所有參賽選手，發揮全人運動精神，超越自己，表現佳績！今年將有成都世大運和杭州亞運，明年有巴黎奧運，期勉所有選手，立足台灣，放眼亞洲和世界，展現屬於台灣年輕人的熱情和勇氣，拿出最佳表現，全力爭取最高榮譽。

蒞臨全大運開幕典禮的行政院副院長鄭文燦致詞表示，桃園繼中央、國立體大之後，由中原大學承辦全大運，而全大運是國手的養成比賽，祝福選手在賽事中發光發熱。

在吉祥物「樂學猿」前導下，今日全大運開幕典禮上，志工、大會裁判與選手依序進場。總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、教育部體育署長鄭世忠、桃園市長張善政、各大專院校校長等人士都在現場觀禮，給予各校參賽選手最大祝福。

運動員及裁判宣誓代表分別為射箭選手彭家楙和羽球裁判長胡桂花。隨後聖火進場，點燃聖火時的雷射燈光秀表演，更瞬間將本屆全大運開幕典禮帶向最高潮。這屆全大運聖火的母火，特地自臺北田徑場的毛公鼎駐火台取火，代表傳承奧運聖火的意義，引火後，聖火傳遞環繞全台5天12校。

112年「全大運」共有田徑、游泳、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、體操、射箭、角力、舉重、擊劍、柔道、空手道、拳擊、射擊、木球、自由車、划船、輕艇等20種競賽。部分賽事已提前於4月28日起登場，預計5月10日下午於中原大學舉行閉幕典禮。