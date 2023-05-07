　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

爭取基層力挺郭台銘「敏盛便當會」　藍營期2024「郭候配」贏勝選

▲爭取桃園基層力挺郭台銘「敏盛便當會」

▲李麗珠(右一)向郭董提出「郭候配」建議，期團結贏得2024勝選，郭董拱手示謝。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

2024總統大選，力拚國民黨徵召出線的鴻海創辦人郭台銘，爭取基層力挺的腳步6日來到桃園，中午拜會敏盛醫療集團總裁楊敏盛和多位年輕民代、地方社團領導人「便當會」中，前議員、桃園市志願服務協會理事長李麗珠向郭董提出「民眾的期待」，希望「郭候配」團結贏得2024勝選，郭董立即拱手示謝。

▲爭取桃園基層力挺郭台銘「敏盛便當會」

▲楊敏盛(左四)致贈親手寫的書法，祝郭董獲國民黨徵召出線。(圖／記者楊淑媛攝)

李麗珠說，「民眾的期待」認為，2024藍營「郭候配」的前題是郭董只當一屆總統，下一屆才由候友宜市長扶正，大家認為這樣的陣容是最堅強的。楊敏盛總裁於出席人士紛紛提出建言後表示，期待郭董能順利獲徵召出線，萬一沒有也希望郭董能成為藍營最強的母雞，力助藍營贏得勝選。

▲爭取桃園基層力挺郭台銘「敏盛便當會」

市議員張碩芳向郭董表示，人民都相信，錯誤的政策比貪污更可怕，但民進黨執政後，不僅錯誤政策百出，貪腐情事不斷，令人民失望！若郭董獲藍營徵召出馬參選總統，如何看待清廉執政？

▲爭取桃園基層力挺郭台銘「敏盛便當會」

另外，張碩芳也對郭董曾提出 0-6歲國家養政策，表示認同，但台灣少子化和高齡化對於國家的財政壓力是一大挑戰，請教郭董該如何透過財政政策和社會保障制度等措施，來減輕國家的財政負擔？

▲爭取桃園基層力挺郭台銘「敏盛便當會」

台灣電子商務協會理事長羅允俊則指出，近年來，全球各國紛紛推動建設數位國土，藉此打造出具有國際競爭力的產業環境。相信在台灣也有很多潛力優秀的電商企業，但是受限於國土狹小，企業難以拓展更大的市場，請教郭董否有任何具體建議，政府應該如何透過推動數位國土的計畫，協助台灣電商企業解決國土限制問題，並擴展海外市場？

曾任立委和國民黨桃園市黨部主委的楊敏盛總裁，為示歡迎郭台銘拜會，於敏盛經國總院23樓扶輪廳偕同夫人陳彩碧和兒媳、孫子歡迎，並邀請敏盛醫療集團總院長陳文鍾、副院長吳立民、姚維正、柯紹華、陳志忠，北市議員張斯綱，還有桃園市議員林政賢、陳美梅、朱珍瑤、牛煦庭、張碩芳、張桂綿及地方社團領團人60餘人出席。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／特斯拉恐怖自撞釀2死！　酒測結果曝
獨／星宇機長與塔台對話曝！　業內人士指1關鍵：欺騙旅客
妹子喝爛醉住閨蜜家！　半夜「私處流出液體」怒告
快訊／雨區擴大！　7縣市大雨
快訊／台中特斯拉自撞「面目全非」　2男亡
大片閃電對流！　梅雨今襲全台「下最大」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

112年「全大運」6日中原大學開幕　146所大專校院逾萬名選手參賽

2023客味新風多元文化饗宴　促進交流和友誼

睽違3年！雲林二崙西瓜節登場　上萬斤西瓜免費吃

桃園市長盃獨輪車錦標賽南崁國中登場　345名騎手參賽

「桃園婦幼暨婚禮產業商品展」巨蛋館登場　六大展區優惠多

爭取基層力挺郭台銘「敏盛便當會」　藍營期2024「郭候配」贏勝選

桃園威天宮參香　郭台銘：祈平安過日子「不要戰爭」

慶祝母親節！桃園區公所表揚78模範母親　百歲婦受表揚

茶園生態用演的！新北茶博館推首創茶影戲　大玩跨界創意

新北板橋民權社宅全新完工　5／18起首度開放申租

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

下士撞死人竟悠哉抽菸！重傷阿姨躺地畫面淪背景　他被上銬帶回

112年「全大運」6日中原大學開幕　146所大專校院逾萬名選手參賽

2023客味新風多元文化饗宴　促進交流和友誼

睽違3年！雲林二崙西瓜節登場　上萬斤西瓜免費吃

桃園市長盃獨輪車錦標賽南崁國中登場　345名騎手參賽

「桃園婦幼暨婚禮產業商品展」巨蛋館登場　六大展區優惠多

爭取基層力挺郭台銘「敏盛便當會」　藍營期2024「郭候配」贏勝選

桃園威天宮參香　郭台銘：祈平安過日子「不要戰爭」

慶祝母親節！桃園區公所表揚78模範母親　百歲婦受表揚

茶園生態用演的！新北茶博館推首創茶影戲　大玩跨界創意

新北板橋民權社宅全新完工　5／18起首度開放申租

林昱珉變化球連發3.2局狂飆8K　李灝宇又敲長打5月正夯

快訊／台74特斯拉恐怖自撞釀2死！酒測結果曝

Google嫌台積電太貴　改找三星下單

7縣市大雨特報！濕成「一片黃綠色」　鄭明典PO雨量圖：有梅雨特徵

民進黨竹市立委誰出戰？　李妍慧：我很認真跑行程

詐騙猖獗！簡訊催繳eTag通行費「藏山寨App」　恐個資外洩遭盜刷

獨／星宇延誤「機長與塔台對話」曝！業內人士指1關鍵：欺騙旅客

王思佳愛瑪仕包「送美國鑑定」！檢驗3關卡曝光　專家1句話讓她崩潰了

屏東霧台飛龍瀑布遊客溯溪落水　胸部疼痛送醫

台選手小慧晉級「大胃王世界賽8強」打破赤坂女王歷史紀錄

三寶對決！單車姨闖紅燈　騎士逆向經過差點撞一團

地方熱門新聞

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

威天宮參香　郭台銘：祈「不要戰爭」

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

「逢甲麥當勞要收了」苦主是他們！

賽神蝦大賽　得冠公蝦破紀錄

力推安心露營　桃園美景霸氣外露

郭台銘「敏盛便當會」　藍營期2024「郭候配」

台北市雲林同鄉總會邀專科醫師義診

雲林民代憂心排水設施老舊恐釀災

台南新化老街「科技執法」有解！

招不到司機！　桃園青埔環狀線試辦延期

屏東黑鮪季海洋音樂會5/6開幕

金問迎城隍預算被砍　主委：明年不辦了

農民創新驅鳥方法　「假人頭」不只驅鳥也驅人

更多熱門

相關新聞

威天宮參香　郭台銘：祈「不要戰爭」

威天宮參香　郭台銘：祈「不要戰爭」

表態參選2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘，6日於桃園展開陣日行程。除了到龜山區供奉關聖帝君的威天宮和桃園區大廟景福宮參香祈福，也在母親節前夕，到花市分送康乃馨，並且拜會敏盛醫療集團總裁楊敏盛，和多位年輕民代、地方社團領導人「便當會」，郭台銘聽取地方建言，展現親和力，一路受到熱情歡迎。

郭台銘大溪老街送千朵康乃馨　提前與民眾慶祝母親節

郭台銘大溪老街送千朵康乃馨　提前與民眾慶祝母親節

獨／郭台銘步步進逼！挺侯人士：應反守為攻　別守「朱」待兔

獨／郭台銘步步進逼！挺侯人士：應反守為攻　別守「朱」待兔

「挺侯大會」先按兵不動　藍委憂變「拚場」無助國民黨整合

「挺侯大會」先按兵不動　藍委憂變「拚場」無助國民黨整合

反批綠擺爛核廢問題　朱立倫：只有藍重返執政才能做完整能源政策

反批綠擺爛核廢問題　朱立倫：只有藍重返執政才能做完整能源政策

關鍵字：

郭台銘楊敏盛郭候配2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

星宇回不了台　機上宣布全額退費

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

台中轎車今晨自撞！　2男「無呼吸心跳」

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

苗栗民宅全面燃燒　1人緊急送醫

移工墜13樓不治　台中市府勒令停工

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

澳交換生「虛弱躺病床」說話了

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面