爭取基層力挺郭台銘「敏盛便當會」　藍營期2024「郭候配」贏勝選

▲李麗珠(右一)向郭董提出「郭候配」建議，期團結贏得2024勝選，郭董拱手示謝。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

2024總統大選，力拚國民黨徵召出線的鴻海創辦人郭台銘，爭取基層力挺的腳步6日來到桃園，中午拜會敏盛醫療集團總裁楊敏盛和多位年輕民代、地方社團領導人「便當會」中，前議員、桃園市志願服務協會理事長李麗珠向郭董提出「民眾的期待」，希望「郭候配」團結贏得2024勝選，郭董立即拱手示謝。

▲楊敏盛(左四)致贈親手寫的書法，祝郭董獲國民黨徵召出線。(圖／記者楊淑媛攝)

李麗珠說，「民眾的期待」認為，2024藍營「郭候配」的前題是郭董只當一屆總統，下一屆才由候友宜市長扶正，大家認為這樣的陣容是最堅強的。楊敏盛總裁於出席人士紛紛提出建言後表示，期待郭董能順利獲徵召出線，萬一沒有也希望郭董能成為藍營最強的母雞，力助藍營贏得勝選。

市議員張碩芳向郭董表示，人民都相信，錯誤的政策比貪污更可怕，但民進黨執政後，不僅錯誤政策百出，貪腐情事不斷，令人民失望！若郭董獲藍營徵召出馬參選總統，如何看待清廉執政？

另外，張碩芳也對郭董曾提出 0-6歲國家養政策，表示認同，但台灣少子化和高齡化對於國家的財政壓力是一大挑戰，請教郭董該如何透過財政政策和社會保障制度等措施，來減輕國家的財政負擔？

台灣電子商務協會理事長羅允俊則指出，近年來，全球各國紛紛推動建設數位國土，藉此打造出具有國際競爭力的產業環境。相信在台灣也有很多潛力優秀的電商企業，但是受限於國土狹小，企業難以拓展更大的市場，請教郭董否有任何具體建議，政府應該如何透過推動數位國土的計畫，協助台灣電商企業解決國土限制問題，並擴展海外市場？

曾任立委和國民黨桃園市黨部主委的楊敏盛總裁，為示歡迎郭台銘拜會，於敏盛經國總院23樓扶輪廳偕同夫人陳彩碧和兒媳、孫子歡迎，並邀請敏盛醫療集團總院長陳文鍾、副院長吳立民、姚維正、柯紹華、陳志忠，北市議員張斯綱，還有桃園市議員林政賢、陳美梅、朱珍瑤、牛煦庭、張碩芳、張桂綿及地方社團領團人60餘人出席。