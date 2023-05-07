幕後／陳水扁為修《選罷法》請願　跨黨立委憂「射程」違反比例原則

▲前總統陳水扁日前為《選罷法》北上奔走，痛陳行政院版草案違反比例原則。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞，其父前總統陳水扁日前大動作北上向總統府、行政院、立法院黨團陳情，質疑《公職人員選舉罷免法》草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則，引發輿論熱議。與陳水扁關係密切的「新台灣國策智庫」8日上午將舉行修法爭議研討會，邀請多名學者專家與會。

立法院內政委員會4月中旬初審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。

針對相關條文，立法院法制局早在今年3月發布的法案評估報告即已指出，此次修法列入的犯罪類型相當多，但是否都會與公職職務有衝突，卻未能考量，例如有關違反《洗錢防制法》第15條之罪，此罪包括違反洗錢申報義務者，侵害法益有高到足以終身剝奪？又很多詐欺的人頭帳戶，也常被以此罪判刑，是否也該被終身剝奪？

值得關注的是，在委員會審查過程中，朝野立委紛紛對限制參選資格的相關條文表達疑慮。舉例來說，民進黨立委莊瑞雄曾提醒，此次修法納入很多參選的「消極資格」，目的是為了終結黑金參政，但對於排黑的「射程」要多遠必須集思廣益，例如在造勢場合互相推擠碰撞使他人受傷，可能涉及強暴脅迫，這是5年以下的輕罪，有時候過失致死都判得比較重，然而依照草案內容，恐變成「判重罪不受影響，輕罪反而被剝奪參選資格」。

時代力量黨團總召邱顯智也曾說，必須非常嚴肅思考「限制終身不得參選」的法律效果，有些人在年輕時誤入歧途，可能是吸毒、運毒等，或者現在許多幫助詐欺都是用《洗錢防制法》處理，最後結果查出來可能是誤入歧途，甚至是被害人變成被告，修法應把這些情況納入考量。

國民黨立委鄭天財亦提出，草案內容規範曾犯《槍砲彈藥刀械管制條例》經有罪判決確定者不得參選，但不問犯罪行為態樣、處罰刑度與嚴重性，一律禁止參選，不符合比例原則，例如很多原住民獵人鄉親都是因為該法被判刑、入獄，因此，他主張條文應加入但書：原住民因自製獵槍、其主要組成零件或彈藥而經有罪判決確定者，不在此限。

另有民進黨立委持不同意見認為，《公職人員選舉罷免法》修法目的是為了防堵「黑」與「金」，不把《洗錢防制法》納入很奇怪，實際上，早在陳水扁上凱道陳情前，黨內就有相關討論，也有人提出，國民黨立委傅崐萁曾涉炒股案，被最高法院以違反《證券交易法》判2年10月徒刑定讞，但此次修法並未納入《證券交易法》，「傅崐萁可以繼續選立委，陳致中卻連里長都不能選，這合理嗎？」

由陳致中擔任執行長的新台灣國策智庫明天上午10點將舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，包括台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍、開南大學法律系前主任張正修、律師江榮祥、知名公法學者朱武獻、真理大學法律系教授吳景欽、淡江大學公行系助理教授涂予尹、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫等學者均將與會。