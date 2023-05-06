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母親節來了！康乃馨產地1枝9元漲到13元　買氣暴增3成

▲母親節到了康乃馨需求量大增。（圖／ETtoday資料照）

▲母親節到了康乃馨需求量大增。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

母親節即將來臨，象徵母親花的康乃馨再度成為熱門話題，彰化田尾種植的康乃馨佔全國9成，沒了疫情干擾，民眾出遊興致提高，再加上近日艷陽高照，康乃馨花田已經開滿，業者說，觀光人潮假日多出至少三成，康乃馨價格一枝的單價從9元起漲到13元，雖然價格高漲，但買氣依舊不減。

彰化縣康乃馨種植面積廣達44公頃，年產值逾2億元，占全國9成，種植品種多達60餘種，主要分大花型(俗稱大康)、多花型(俗稱中康)二大類，顏色包括紅、橙、黃、粉、白、紫、混色等色系，花農栽培技術純熟，花型花色眾多、貨源穩定、質量佳且價格平實，是國人選購母親節應景花卉首選。

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▲母親節到了康乃馨需求量大增。（圖／ETtoday資料照）

彰化田尾康乃馨花農董韋志表示，前幾年疫情嚴峻，買氣大幅下滑，今年各地母親節活動恢復辦理，銷量也上漲，買氣比年大幅提升大約3成，產地批發價落在8至12塊，1束花10支已經喊到130元。

董韋志種植的花田， 前幾年受到疫情影響，買氣大幅下滑，曾經跌到一支6元，上千坪的康乃馨曾開放賞花秘境讓民眾參觀，嘗試提升花卉觀光，也與網路電商平台合作，以一盆50元到200元的價格促銷，讓買氣回溫。

隨著疫情解封，再加上天氣晴朗，董家花田這幾天已經開滿9成，前往賞花的民眾入園花50元還送康乃馨，賞花的人潮絡繹不絕，以此方式來提升花卉觀光，也歡迎大家在母親節前來賞花。

▲母親節到了康乃馨需求量大增。（圖／ETtoday資料照）

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