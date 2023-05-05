報稅季想省錢！清潔日用夯品、尿布、濕紙巾　限時5折起快補貨

▲針對定期補貨的生活日用品，網購在5月份推出限時下殺。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

5月迎來母親節、又是報稅季，網購業者搶攻送禮商機並瞄準省錢商機，除了精選夯品搭配站上活動，孝親還能輕鬆省，順便幫自己撿便宜，另針對清潔日用品、尿布、濕紙巾限時下殺5折起，趁促銷活動幫家中該買的生活日用品補貨，荷包不用大失血。

距離母親節剩不到兩週，東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」優惠活動火熱開跑中，不但祭出送禮攻略作為參考指南，同時還有消費滿額抽獎及超取活動等多重好康，母親節當天下訂還有機會加碼回饋10%，最高可獲得1萬樂透金。母親節前每逢周末還可參加「搶紅包」遊戲，每場3小時，單日共5場，每場超過8000個獎項，100%中獎率。

▲母親節送禮，東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」推出購物清單。（圖／東森購物提供）

而5月另一件大事，就是報稅，繳完稅後荷包大失血，但手邊快用完的生活必需品還是要買，momo就針對熱銷洗衣精與居家清潔掃除用品，ARIEL、Persil 寶瀅、蘭諾及好神拖等品牌好物，即日起推出5折起，像是4D超濃縮抗菌洗衣膠囊56顆兩袋799元、衣物芳香豆2+4超值組879元即可入手。嬰幼兒尿布及濕紙巾也有5折起促銷，必買夯品如幫寶適一級幫拉拉褲M，限量半價899元；寶可夢限定版滿意寶寶兒童系列晚安褲兩箱組特價1978元，爸媽們可以趁現在省錢囤起來。

樂天市場15週年慶也有一系列好康，除了聯手人氣品牌推出購物回饋15%，再推300元優惠券無限次使用、人氣商品3折限時搶購、最高11%刷卡金回饋、東京五天四夜1人中獎2人同行；官方嚴選店還特別推出一系列2023日本旅遊必買商品及限定商品，包括2023 Calbee x東京芭娜娜期間限定聯名商品、東京車站排隊名店NewYork Perfect Cheese、東京特產Sugar Butter Tree砂糖奶油樹夾心餅2023新口味系列、Snoopy史奴比迷有福了！2023日本限定SNOOPY聯名款商品，不用飛出國就能買到手。