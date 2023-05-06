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16歲天才跳級生！185間大學錄取搶著要　最終志願出爐

被185間大學錄取　16歲天才跳級生最終志願出爐

▲紐奧良國際高中高三生巴恩斯（Dennis Barnes）。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT 

美國一名就讀於路易斯安那州紐奧良國際高中（International High School of New Orleans）的學生巴恩斯（Dennis Barnes），年僅16歲的他不僅提前兩年完成高中學業，在申請了200所大學後，竟然被185間大學錄取，其中這些學校還為他提供總額超過1000萬美元的獎學金。而目前，巴恩斯在審慎思考後，決定前往康乃爾大學就讀該校的工程學院。

根據《CNN》報導指出，現年16歲的高三學生巴恩斯，僅用短短2年的時間就完成了高中的學業，GPA接近滿分的4.98（哈佛跟史丹佛錄取要求4.2）同時他也在美國國家高中榮譽生會（National Honor Society ）擔任幹部，而且還提前修了27個大學的學分，甚至早早就被新奧爾良南方大學錄取。

而在完成高三學業後，巴恩斯從2022年8月就開始了申請大學之路。他先後向200間大學提出入學申請，最後成功獲得其中185間大學的錄取，當中也有不少學校願意提供獎學金給巴恩斯，目前這些學校提供給巴恩斯獎學金的總額超過1000萬美元，這項紀錄已經打破了2019年的金氏世界紀錄。

在經歷思考後，巴恩斯最終決定入學康乃爾大學的工程學院，而選擇這間學校的原因很簡單，因為這所學校是常春藤聯盟中有著最好工科學院的學校，而且學校地處紐約，這可以讓長年生活在紐奧良的他遠離家鄉「增廣見聞」。

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