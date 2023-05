嬰兒車滑向大馬路！她仆街慘摔爬不起　英雄「神手」救寶寶一命

記者吳美依/綜合報導

美國洛杉磯發生驚險事件,一名60多歲婦女不慎讓嬰兒車溜走、直直衝向車水馬龍的大馬路,她心急想要抓住,反而狠狠摔在地上,努力想要爬起來,卻又再度仆街。就在千鈞一髮之際,一名路過男子及時衝過去攔截,救回小寶寶一命,此過程都被店家監視器拍下。

綜合美媒報導,本案發生於1日,羅恩(Ron Nessman)剛剛結束一場面試,正坐在洗車廠外的長椅上休息,卻看見嬰孩的姨婆不斷試圖爬起來又跌倒,於是立刻採取行動,「她盡了一切可能試圖站起來。我走到她面前時,她的膝蓋在流血,依舊處於震驚之中,一直在哭泣。」幸好,最終小寶寶與姨婆一切平安。

羅恩的姊姊唐娜(Donna Gunderson)當時也在現場,她回憶自己聽見尖叫聲,轉身就看到嬰兒車滑走,「那是一天之中最繁忙的時候」,推測路上車輛時速大約50至55英里(約時速80至88公里)。

▲姨婆不小心跌倒,嬰兒車滑向大馬路,幸好英雄在最後一刻及時救援。(圖/翻攝推特@USSGoodGirl)



羅恩曾是一名卡車司機,3個月前才搬來與姊姊同住,現在正試圖讓生活回到正軌。多年前,他面臨一場突如其來的悲劇,不僅陷入抑鬱,甚至無家可歸,「我的女友在2018年去世,這很突然,而我什麼事都不想做。」

羅恩受訪時表示,自己也有姪子姪女,根本無法想像發生這種事,「如果我什麼都沒做的話,我是無法心安的。我只是很高興我意識到這一點並採取行動。我決定要做正確的事。」他也趁機向家人表達心意,「我要感謝我的姊姊幫助我。她總是一直陪伴著我。」

這段監視器畫面在推特瘋傳,許多網友大讚羅恩的善心及敏捷,也很希望他順利錄取,紛紛留言,「上帝保佑」、「請把那份工作給他吧」、「我希望這個男人幸福,希望他能找到一份工作並且繼續生活下去。」也有人提醒,隨時都要仔細檢查嬰兒車輪子是否上鎖。

Windy AF here today and the stroller rolled away…

Thank god a man catches the stroller before anything bad happens to this lady’s baby. pic.twitter.com/XdEPC6tNb4