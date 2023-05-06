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嬰兒車滑向大馬路！她仆街慘摔爬不起　英雄「神手」救寶寶一命

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯發生驚險事件，一名60多歲婦女不慎讓嬰兒車溜走、直直衝向車水馬龍的大馬路，她心急想要抓住，反而狠狠摔在地上，努力想要爬起來，卻又再度仆街。就在千鈞一髮之際，一名路過男子及時衝過去攔截，救回小寶寶一命，此過程都被店家監視器拍下。

綜合美媒報導，本案發生於1日，羅恩（Ron Nessman）剛剛結束一場面試，正坐在洗車廠外的長椅上休息，卻看見嬰孩的姨婆不斷試圖爬起來又跌倒，於是立刻採取行動，「她盡了一切可能試圖站起來。我走到她面前時，她的膝蓋在流血，依舊處於震驚之中，一直在哭泣。」幸好，最終小寶寶與姨婆一切平安。

羅恩的姊姊唐娜（Donna Gunderson）當時也在現場，她回憶自己聽見尖叫聲，轉身就看到嬰兒車滑走，「那是一天之中最繁忙的時候」，推測路上車輛時速大約50至55英里（約時速80至88公里）。

▲▼洛杉磯嬰兒車滑向大馬路，千鈞一髮救援。（圖／翻攝推特@USSGoodGirl）

▲姨婆不小心跌倒，嬰兒車滑向大馬路，幸好英雄在最後一刻及時救援。（圖／翻攝推特@USSGoodGirl）

羅恩曾是一名卡車司機，3個月前才搬來與姊姊同住，現在正試圖讓生活回到正軌。多年前，他面臨一場突如其來的悲劇，不僅陷入抑鬱，甚至無家可歸，「我的女友在2018年去世，這很突然，而我什麼事都不想做。」

羅恩受訪時表示，自己也有姪子姪女，根本無法想像發生這種事，「如果我什麼都沒做的話，我是無法心安的。我只是很高興我意識到這一點並採取行動。我決定要做正確的事。」他也趁機向家人表達心意，「我要感謝我的姊姊幫助我。她總是一直陪伴著我。」

這段監視器畫面在推特瘋傳，許多網友大讚羅恩的善心及敏捷，也很希望他順利錄取，紛紛留言，「上帝保佑」、「請把那份工作給他吧」、「我希望這個男人幸福，希望他能找到一份工作並且繼續生活下去。」也有人提醒，隨時都要仔細檢查嬰兒車輪子是否上鎖。

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