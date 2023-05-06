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澳洲男大生誤食老鼠藥　長庚護理人爆「神秘女性友人」誇張內幕

澳洲男大生誤食老鼠藥　長庚護理人爆「女性友人」誇張內幕

▲澳洲交換學生肖雷在台灣誤食老鼠藥，目前已搭乘專機回國治療。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

24歲澳洲交換男學生肖雷（Alex Shorey）在台灣誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），一度命危住進加護病房，目前已搭乘專機返回澳洲治療。家屬一開始控訴是「台灣小吃害的」、「語言不通導致延誤治療」，並發起募款，豈料在募得款項後，竟將之前的控訴全部刪除。對此，不少網友爆料家屬以及「女性友人」的離譜行徑，令人為之氣結。

有網友在《Dcard》以「募到400萬高歌離席，一切當作沒發生過」為題發文，痛訴募款說明原本提到老鼠藥可能在街頭小吃接觸到，還有延誤診斷、缺乏有效治療、有語言隔閡，但是成功募款後，相關言論都被刪除，只剩下感謝醫療團隊，也未提及當事人已轉到普通病房。

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貼文曝光後，一名台北醫學系女大生指出，病人本人明明會說中文，因此家屬不可能不知道狀況，都拿出數據解釋，也確認有沒有問題，人醒了也有探望過，得到的卻是這樣的結果，痛批「把用心照顧他的人當X嗎？」

澳洲男大生誤食老鼠藥　長庚護理人爆「女性友人」誇張內幕

▲網友指控男大生本人會說中文。（圖／翻攝自Dcard）

還有一名長庚大學護理系男大生分享「夢境」，透露台灣有一名年紀偏大的阿姨，病人出事前表明可以和家屬溝通，但翻譯內容嚴重斷章取義，「所謂的語言不通延誤就醫，根本就是她亂翻譯，讓家屬亂介入醫療措施」，重點是病人會講中文，也有和醫療團隊澄清。

澳洲男大生誤食老鼠藥　長庚護理人爆「女性友人」誇張內幕

▲網友痛批有一名「阿姨」亂翻譯。（圖／翻攝自Dcard）

更有網友指出，該名「阿姨」堅持當溝通橋梁，翻譯給澳洲其他親屬，要求對方投書並爆料台灣媒體，「街頭食物中毒跟延誤治療炸鍋」，事情便愈鬧愈大，「因為澳洲父母沒有台灣門號，她跟大家說有事找她，她有聯絡方式，所以聯絡人這部分只能藉由她」。

澳洲男大生誤食老鼠藥　長庚護理人爆「女性友人」誇張內幕

▲網友透露，「阿姨」是主要問題所在。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友便推測，男大生描述的「阿姨」，疑似就是新聞中澳洲交換生肖雷的女性友人，甚至在住處被搜出「老鼠藥」。據了解，同居的45歲女友坦承，2人當初透過朋友認識，原本是自己要輕生，肖雷卻誤把「加料果汁」喝下。不過，檢警對該說詞保留，目前持續調查中。

▼網友好奇「阿姨」身分。（圖／翻攝自Dcard）

澳洲男大生誤食老鼠藥　長庚護理人爆「女性友人」誇張內幕


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