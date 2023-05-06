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9歲女兒狂問69是什麼？　媽媽搬出「這套比喻」反而超歪樓

編髮,綁髮,綁頭髮,辮子,女童,小孩,幼童,親子（圖／CFP）

▲一名加拿大媽媽被女兒詢問「69是什麼」，差點被難倒。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

加拿大媽媽布列塔妮（Brittany Ostofe）在TikTok分享「超失敗育兒經驗」，有一天9歲女兒放學回家詢問「69是什麼」，她不知所措地想著該怎麼解釋，最後搬出一套「煮飯」比喻法，未料卻讓對話完全歪樓，把矛頭指向無辜的老公。儘管布列塔妮認為超尷尬，卻也引起不少爸媽的共鳴。

布列塔妮一聽見女兒詢問69的意思，還想裝傻表示「那是70前面的數字」，未料孩子大聲抗議，「媽媽，不是！我已經知道了，妳知道嗎？」

眼見女兒好奇心擋不住，布列塔妮只好表示，她身為大人確實知道69是什麼，但還是請孩子先說說自己理解的意思。女兒童言童語表示，「嗯，我聽說，就是當一個男孩跟一個女孩在一起，然後他們想要生小孩。」

▲▼媽媽分享失敗性教育。（圖／翻攝TikTok@britt.ostofe）

▲布列塔妮的經驗在網路上引發很大共鳴。（圖／翻攝TikTok@britt.ostofe）

布列塔妮聽到關鍵字，緊張到人中冒汗，她的腦袋一邊高速運轉，一邊試圖解釋前戲跟性行為的差別，「妳知道，當妳要煮一頓飯時，會有備料時間和烹飪時間嗎？在備料時可能要切菜，烹飪時可能要處理主餐」，但只有大人可以備料和烹飪，女兒年紀還小，不需要擔心。

女兒懵懵懂懂地聽完後，延續著媽媽的比喻法追問，「嗯…但爸爸沒什麼在幫忙做晚餐（性行為），他也不會準備食材（前戲），只是來了就吃。所以，爸爸一樣沒有幫忙生小孩嗎？」布列塔妮驚覺這個比喻完全失敗，於是趕緊打住話題，「煮飯不是妳需要擔心的事情，找個別的興趣來做吧！」

布列塔妮事後自嘲，竟然把這段對話搞得像烹飪實境秀，眼看女兒坐在那裡，試圖理解她能給出最糟糕的比喻，簡直是一次超失敗的性教育。

@britt.ostofe On this weeks episode of Top Chef Canada #birdsandbees #parentingfail ♬ original sound - Britt O (bosstofe)

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