來台旅遊「29天花13萬」！網紅嘆物價失控　網見1細節嗆：很正常

▲嫁到中國的台籍女網紅「台妹PKGIRL」，最近和老公來台灣旅遊29天。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

全球進入後疫情時代，各國陸續開放國門，台灣也出現不少觀光客。一名嫁到中國、在上海生活超過10年的台籍女網紅「台妹PKGIRL」，日前和老公來台灣將近1個月，總共花了13萬，讓她感嘆台灣的物價，貼文掀起一番議論。

「台妹PKGIRL」在社群平台提到，她和老公最近回台灣29天，全程住民宿，沒有住酒店，也沒有購物，只有交通、住宿、吃喝雜費，總共花了13萬新台幣，因此她呼籲：「以後想去台灣完的小伙伴，得先存錢了」，並附註「失控的台灣物價；萬物皆漲」。

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▲「台妹PKGIRL」感嘆台灣物價失控。（圖／翻攝自爆廢公社）

該貼文被網友截圖，轉PO到臉書《爆廢公社》，引發熱烈討論，網友紛紛狠嗆：「窮遊不如神遊吧！」、「很正常呀，有種住飯店試試看呀」、「沒錢，不要來」、「出國1個月玩13萬，跟家庭開銷13萬，應該是不一樣的事…這樣的比較方式有點刻意了，用這種搞對立的方式來賺流量，也是蠻低能的」。

不過，也有許多人同意，「台灣旅遊是真的超貴啊，住宿也是，吃也是」、「呆丸郎天天X北島內物價貴…卻無法接受別國靠X批評」、「她說的並沒有錯」、「台灣旅遊本來就貴」、「台灣這幾年物價確實漲很多」。

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