和春學院5／10退場　最後18學生安置正修科大「再發1.5萬助學金」

▲和春技術學院5月10日停辦退場，18名學生被安置到正修科大 。（圖／翻攝google map）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會在去年10月決議，將被列為專案輔導學校的和春技術學院，從今年5月10日起停辦，教育部今（3日）指出，和春剩下的18名學生，已經安置到同樣位於高雄的正修科技大學，校方也發放安心就學助學金每人每學期1.5萬元，也將依規定針對教職員發放資遣、退休及離職慰助金。

教育部退場審議會在去年10月決議，將和春技術學院列為專案輔導學校，和春一度傳出部分董事爭取，在112學年籌設私立國中，希望藉此避免讓校產充公，但教育部並沒有同意籌設或辦理。

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而隨著5月10日即將到來，外界相當關心該校師生何去何從，教育部表示，和春剩下18名學生，教育部已經協助安置到同樣位於高雄的正修科大，學生衍生所需安置費用，由和春技術學院發放安心就學助學金每人每學期1.5萬元。

至於和春的教職員工，教育部表示，共有42人，由於該校目前尚有資金，不會申請退場基金墊付，後續將依學校停辦教職員工慰助金發給作業要點發放資遣、退休及離職慰助金，而後續將依規定，將該校賸餘財產捐贈退場基金、中央機關、地方政府或公立學校，但目前尚未決定捐贈對象。