慶祝五一勞動節　饒慶鈴表揚82模範勞工





▲112年五一勞動節表揚82位模範勞工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為歡慶五一勞動節，台東縣政府與台東縣總工會5日晚間舉辦「台東縣各界慶祝112年五一勞動節模範勞工表揚大會」，縣長饒慶鈴頒獎表揚手工藝製品職業工會林賢華等82位模範勞工。

今年五一勞動節模範勞工表揚大會由台東縣總工會理事長蔡富發主持，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、議長吳秀華、議員王文怡、黃治維、市長陳銘風、社會處長陳淑蘭等貴賓，為勞苦功高的勞工朋友致上最高敬意。

今年由各工會推舉出82位模範勞工表揚。美容職業工會推薦的李天保，曾擔任該工會理事長，積極辦理各項活動及講習班，培訓會員考取美容、美髮證照，績效卓著，自身也充實學識技能專業知識，擁有美髮乙級證照、理髮乙級證照及防火管理人，2012年榮獲勞動部職業訓練局頒發TTQS銀牌獎，工作表現優異，對工會有多項貢獻。

外燴服務人員職業工會推薦的潘亞輝與周海燕，工作上兢兢業業，並積極參與社會事務，擔任社區照顧關懷據點服務志工，製作美食與弱勢家庭分享。勞動力援助人員職業工會推薦的蔡玉桃及石寶莉，長期熱心公益服務，蔡玉桃擔任新生國小導讀志工媽媽，陪伴學生共同成長；石寶莉定期於長照機構及社區照顧關懷據點擔任剪髮志工，108年取得衛福部防暴講師資格，每年不定期舉辦15場宣導活動，時時發揮社會責任精神，回饋社會。