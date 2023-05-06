台東為愛拒「暴」　TUMANANU─親子闖關活動

▲台東縣巴喜告原住民關懷協會於5日在海端鄉霧鹿國小舉辦「為愛拒『暴』TUMANANU-親子闖關活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府委託台東縣巴喜告原住民關懷協會於5日在海端鄉霧鹿國小舉辦「為愛拒『暴』TUMANANU-親子闖關活動」，邀請縣內社福團體、衛生醫療、就業服務、法律服務等單位，以及海端鄉社區居民、霧鹿國小(含利稻分校)學生與家長一起參與活動，透過攤位闖關宣導的方式進行，瞭解暴力預防以及各項生活需求的聯繫管道，也讓公私立團體看見部落議題，整合彼此資源為部落出力。

活動開場邀請東布青樂團表演，用古調與文化傳唱家庭美好的樣子，並由台東縣巴喜告原住民關懷協會主任凱方‧達斯努南引領現場合唱「Cina tu mata 媽媽的眼睛」，一同為偉大母親獻上最大的祝福。

縣長饒慶鈴表示，今天的親子闖關活動以霧鹿國小與利稻分校師生家長為核心，結合公私立單位合作共同舉辦，進入部落宣導消除公共和私人領域對任何性別的各種形式暴力，也包含人口走私及性剝削，促進城鄉之間經濟、社會和環境的正向連結，尤其透過活動作為提供學子安全、非暴力、有教無類以及有效的學習環境之開端。

社會處長陳淑蘭指出，近年來家庭暴力的成因複雜化，暴力樣態呈現多變化，縣府發展以家庭為中心、社區為基礎的整合性保護服務，在個案服務與各項方案服務同時協助被害人與加害人，並依當地社區之特性、暴力結構與態樣，培力社區組織推動在地化性別暴力初級預防工作。這次活動特別感謝善心人士捐款至社會救助金專戶，共同協力及相互關照守護原鄉，並使親子在正向支持活動中建立健康友善的關係。