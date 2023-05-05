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疼惜營造業基層員工　台東勞工局免費到工地口腔黏膜檢查

▲台東縣衛生局所及台東馬偕醫院團隊，免費到工地口腔黏膜檢查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局所及台東馬偕醫院團隊，免費到工地做口腔黏膜檢查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疼惜營造業基層員工，台東縣衛生局所及台東馬偕醫院團隊於5日至晉欣工程公司利用傍晚休息時間進行免費到工地口腔黏膜檢查及菸檳酒宣導，讓沒空至醫院檢查的勞工朋友能顧及口腔健康。

台東縣為口腔癌高發生率、高危險群、高死亡率地區，依據109年衛生福利部國民健康署資料統計顯示台東縣男性十大癌症發生率口腔癌排名第1名。又依勞動部勞工安全衛生研究及國健署資料分析顯示：營造業口腔癌發生與死亡人數為前三高行業之一，且多數罹病勞工為家庭經濟支柱的中壯男性，其造成之勞動力損失與社會負擔不容忽視。為推動營造業勞工口腔癌防治工作，台東縣衛生局提供免費到工地口腔黏膜檢查，經篩檢及後續治療可有效阻斷癌前病變轉變為癌症。

台東縣衛生局呼籲「拒絕菸檳酒、定期檢查、及早就醫」才是預防口腔癌不二法門，口腔癌是最容易預防及發現的癌症之一，口腔黏膜異常可以看得到、摸得到，但不來篩檢就找不到！呼籲營造業雇主一同響應，守護勞工朋友健康，揪團年滿18歲有嚼檳榔或吸菸者滿30人即可向台東縣衛生局申請免費到工地口腔黏膜檢查服務，讓勞工朋友蓋房之餘仍能顧及口腔健康！

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口腔癌工地台東

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