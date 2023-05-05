　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關山鎮長聯手分局長快閃「藝起發聲」　邀全民防詐

▲分局長與鎮長聯手快閃「全民防詐-藝起發聲」宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲分局長與鎮長聯手快閃「全民防詐-藝起發聲」宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

內政部警政署為擴大防詐宣導成效，特邀請40多位藝人，於5日14時至16時，在警政署2樓大禮堂，以網路直播方式辦理「全民防詐-藝起發聲」活動，呼籲全民共同防詐。台東縣警察局關山分局除運用網路社群(LINE及臉書)、機關LED跑馬燈、村落廣播及於各鄉(鎮)活動中心全面宣導外，於5日7時許，分局長林志弘更聯手關山鎮長彭成豐及中福社區理事偕麗娟，率分局同仁、女義警及中福社區志工等約30人，拉起大型布條，從天后宮徒步至傳統市場「快閃」宣導，沿途民眾均比起大拇指喊讚，效果十足！

5月5日「全民防詐啟動日」！為保障國人財產安全，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」，以「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等4大面向著手，透過跨部會合作，加強防詐騙宣導、自源頭防堵電信網路犯罪、金警合作阻斷詐騙集團金流、強化檢警偵查打擊，以積極剷除詐騙集團。

▲分局長與鎮長聯手快閃「全民防詐-藝起發聲」宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

內政部警政署署長黃明昭也親上陣，至警廣接受專訪，並特別錄製「阿昭署長來了」防詐系列公益專訪5則報給你知。除此之外，現還加碼「百工百業-全民防詐」，包括「部長來了」、「校長來了」、「名人來了」、「院長來了」及「阿sir來了」等等防詐宣導影片，請民眾逕自上網搜尋觀看，因為「多看一次宣導、就多一分防備」，守護自身財產安全。

▲分局長與鎮長聯手快閃「全民防詐-藝起發聲」宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局表示，「防詐識詐」與「交通安全」宣導，是當前重要的工作，將運用各鄉(鎮)辦理各項活動，如社區治安會議、文健站、老人日托、關懷站及機關辦理集會(活動)等時機前往宣導，讓防詐與交安觀念深植民心。另再提醒民眾，接獲任何可疑電話或訊息「別慌！請冷靜」！並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，以確保自身財產安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
劉德音、魏哲家年薪暴增6成　雙雙升破6億以上
高鐵跳電延誤！旅客擠爆　退費規定出爐
活蟲狂抖畫面曝！廠商「過期雞肉」噁蟲麵包餵學生
台大財金妹被騙271萬爆氣！　痛罵金管會主委：你走後門嗎
快訊／婦收衣服墜11樓慘死　兒返家崩潰
快訊／超商店員墜13樓慘死！　「2男羈押禁見」
快訊／誤飲老鼠藥果汁！　45歲同居女喪夫：原本自己要喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「高雄家長團體策略聯盟」議會請益　為親師生打造更美好未來

「好運汪誰家」抽萌寵好禮　屏縣勞青處推寵物洽公友善空間

恆春小5學童遭車撞傷　恆警會勘校園周邊設施…加強取締違規

關山鎮長聯手分局長快閃「藝起發聲」　邀全民防詐

打擊詐騙阻止人口販運　嘉縣警邀請檢座技巧講授

嘉縣警串連廟宇宣導反詐騙　提升反詐能見度

「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

台南市勞工局結合市級總工會　協助生活困境弱勢職災勞工家庭

南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講　明萬丹萬惠宮登場

竹市YouBike破百站！升級2.0再增30站　新舊系統無痛借還車

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

「高雄家長團體策略聯盟」議會請益　為親師生打造更美好未來

「好運汪誰家」抽萌寵好禮　屏縣勞青處推寵物洽公友善空間

恆春小5學童遭車撞傷　恆警會勘校園周邊設施…加強取締違規

關山鎮長聯手分局長快閃「藝起發聲」　邀全民防詐

打擊詐騙阻止人口販運　嘉縣警邀請檢座技巧講授

嘉縣警串連廟宇宣導反詐騙　提升反詐能見度

「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

台南市勞工局結合市級總工會　協助生活困境弱勢職災勞工家庭

南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講　明萬丹萬惠宮登場

竹市YouBike破百站！升級2.0再增30站　新舊系統無痛借還車

王仁甫提敏感話題「再結一次婚」！　孫協志不忍反擊：有什麼好說嘴

財富自由「不是看獲利多寡」　她曝3致富關鍵：也要處理感性面

范少勳抱女兒深蹲當健身　母親節要送妻NB鞋「有特殊意義」

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

台灣虎航三年來首度轉虧為盈、EPS1.07元　2、3季估有更好表現

劉德音、魏哲家年薪爆增約6成　雙雙升破6億元以上

4歲女兒編故事「爸媽都死了」　陳怡蓉發現童話共同點：是否要開始改片單

鄭浩均對江少慶拚首勝　王建民提供克服首局症心法

本田「最強硬地瓜」Integra Type S公布售價　首批200輛5／11開賣

陳姸霏興奮初見面一開口NG　王淨翻白眼「差點想賞她兩巴掌！」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

嘉義回收場大火　千萬救火車現身

台南新化老街「科技執法」有解！

南投、彰化及雲林開放濁水溪流域漂流木撿拾

高雄歷經600天沒下雨！水利局：5月底供水無虞

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5/12徵才

2022-2023桃園城市紀錄片　得獎名單揭曉

基北北桃1200月票　凌濤：應力爭補助9成

桃園南區行政中心設置地點　黃敬平提建議

南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

南台灣鐵三角　萬丹萬惠宮開講

台南消防廉政大躍進！

南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

生力軍挹注　台東縣府舉辦新進公務人員講習

派出所全是小學生！體驗警察生活超興奮

更多熱門

相關新聞

台大財金妹爆氣！　痛罵：你走後門嗎

台大財金妹爆氣！　痛罵：你走後門嗎

妹子見「黑黃大使」現身街頭狂拍照

妹子見「黑黃大使」現身街頭狂拍照

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

高利率不可信　估價師曝「曾遇im.B借貸平台創辦人」

高利率不可信　估價師曝「曾遇im.B借貸平台創辦人」

「首惜廚師」競賽說明會　開放報名

「首惜廚師」競賽說明會　開放報名

關鍵字：

防詐詐騙台東

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面