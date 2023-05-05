關山鎮長聯手分局長快閃「藝起發聲」　邀全民防詐

▲分局長與鎮長聯手快閃「全民防詐-藝起發聲」宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

內政部警政署為擴大防詐宣導成效，特邀請40多位藝人，於5日14時至16時，在警政署2樓大禮堂，以網路直播方式辦理「全民防詐-藝起發聲」活動，呼籲全民共同防詐。台東縣警察局關山分局除運用網路社群(LINE及臉書)、機關LED跑馬燈、村落廣播及於各鄉(鎮)活動中心全面宣導外，於5日7時許，分局長林志弘更聯手關山鎮長彭成豐及中福社區理事偕麗娟，率分局同仁、女義警及中福社區志工等約30人，拉起大型布條，從天后宮徒步至傳統市場「快閃」宣導，沿途民眾均比起大拇指喊讚，效果十足！

5月5日「全民防詐啟動日」！為保障國人財產安全，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」，以「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等4大面向著手，透過跨部會合作，加強防詐騙宣導、自源頭防堵電信網路犯罪、金警合作阻斷詐騙集團金流、強化檢警偵查打擊，以積極剷除詐騙集團。

內政部警政署署長黃明昭也親上陣，至警廣接受專訪，並特別錄製「阿昭署長來了」防詐系列公益專訪5則報給你知。除此之外，現還加碼「百工百業-全民防詐」，包括「部長來了」、「校長來了」、「名人來了」、「院長來了」及「阿sir來了」等等防詐宣導影片，請民眾逕自上網搜尋觀看，因為「多看一次宣導、就多一分防備」，守護自身財產安全。

關山警察分局表示，「防詐識詐」與「交通安全」宣導，是當前重要的工作，將運用各鄉(鎮)辦理各項活動，如社區治安會議、文健站、老人日托、關懷站及機關辦理集會(活動)等時機前往宣導，讓防詐與交安觀念深植民心。另再提醒民眾，接獲任何可疑電話或訊息「別慌！請冷靜」！並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，以確保自身財產安全。