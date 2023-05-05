台東「首惜廚師」競賽說明會　即日開放網路免費報名

▲台東縣環保局於11日舉辦112年台東縣「首惜廚師」競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局舉辦112年台東縣「首惜廚師」競賽，將於11日下午1點在國立台東專科學校5樓大型會議室暨視聽教室，舉辦賽前「首惜廚師」惜食料理食譜暨教案甄選活動說明會，邀請米國學校環境教育場域彭衍芳主任為大家解說惜食概念如何融入平日的飲食，活動採網路報名(https://reurl.cc/o0aenM)，全程免費，即日起至10日下午5點報名截止。

為進一步邀請縣民了解如何善用在地食材，促進惜食料理的交流，台東縣首次舉辦「首惜廚師」惜食料理譜暨教案甄選活動，帶領參與者體悟到惜食的魅力與影響力，享用三餐也可以跟上「食」尚的潮流，同時將食材做到最好的運用，讓更多縣民都能享受「對環境好、健康也好」惜食理念的美好！

環保局說明，台東縣首次舉辦「首惜廚師」甄選活動，特於賽前舉辦活動說明會，並邀請米國學校環境教育場域的彭衍芳主任，帶領現場的學員學習惜食的理念，教導縣民在日常就能優先選用「在地、當季、天然食材」，並且實踐｢吃格外、吃全食｣的簡單原則，就能輕鬆將惜食融入平常的料理，再加入自己原有的創意及巧思，就能完成一道道既暖心又美味的料理。

環保局呼籲，實踐惜食行動並不難，歡迎縣民踴躍報名參加說明會，和其他參與者激盪創意、切磋料理新法，再精心創作惜食食譜、惜食教案，為啟發大眾的惜食行動共盡一份心力！