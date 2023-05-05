　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「首惜廚師」競賽說明會　即日開放網路免費報名

▲台東縣環保局於11日舉辦112年台東縣「首惜廚師」競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局於11日舉辦112年台東縣「首惜廚師」競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局舉辦112年台東縣「首惜廚師」競賽，將於11日下午1點在國立台東專科學校5樓大型會議室暨視聽教室，舉辦賽前「首惜廚師」惜食料理食譜暨教案甄選活動說明會，邀請米國學校環境教育場域彭衍芳主任為大家解說惜食概念如何融入平日的飲食，活動採網路報名(https://reurl.cc/o0aenM)，全程免費，即日起至10日下午5點報名截止。

為進一步邀請縣民了解如何善用在地食材，促進惜食料理的交流，台東縣首次舉辦「首惜廚師」惜食料理譜暨教案甄選活動，帶領參與者體悟到惜食的魅力與影響力，享用三餐也可以跟上「食」尚的潮流，同時將食材做到最好的運用，讓更多縣民都能享受「對環境好、健康也好」惜食理念的美好！

環保局說明，台東縣首次舉辦「首惜廚師」甄選活動，特於賽前舉辦活動說明會，並邀請米國學校環境教育場域的彭衍芳主任，帶領現場的學員學習惜食的理念，教導縣民在日常就能優先選用「在地、當季、天然食材」，並且實踐｢吃格外、吃全食｣的簡單原則，就能輕鬆將惜食融入平常的料理，再加入自己原有的創意及巧思，就能完成一道道既暖心又美味的料理。

環保局呼籲，實踐惜食行動並不難，歡迎縣民踴躍報名參加說明會，和其他參與者激盪創意、切磋料理新法，再精心創作惜食食譜、惜食教案，為啟發大眾的惜食行動共盡一份心力！

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃暐瀚問「總統投誰」　9通Call-in全支持他！結果超驚人
Ella飆唱22年前經典神曲　全場爆雞皮...直衝總排名第一
快訊／載同事倒地竟落跑　後座男遭2車輾爆頭慘死
不滿朱立倫！　孫大千宣布請辭
韓國瑜建議游淑慧「選輸就嫁」　王世堅：不可能！我夫妻恩愛32
快訊／最大震度6強！日本知名景點崩塌　遊客狂奔
沒打任何字！一點開「YouTube搜尋框」他秒喊毛　一票用戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東「首惜廚師」競賽說明會　即日開放網路免費報名

感恩母親節　南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

新冠降為第四類傳染病　台東縣府籲民眾落實防疫措施

屏東縣政府提供294暑期工讀職缺　5／8起網路報名

台南新化老街「科技執法」有解！　裝卸貨停車格畫好了

5星主廚贈蛋糕 　花蓮門諾提早歡度「護理師節+母親節」

視病猶親！台東馬蘭榮家中醫巡診　醫師李貞儀耐心看診獲肯定

駕馭繩索征服火場　南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5／12徵才釋1600職缺

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

台東「首惜廚師」競賽說明會　即日開放網路免費報名

感恩母親節　南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

新冠降為第四類傳染病　台東縣府籲民眾落實防疫措施

屏東縣政府提供294暑期工讀職缺　5／8起網路報名

台南新化老街「科技執法」有解！　裝卸貨停車格畫好了

5星主廚贈蛋糕 　花蓮門諾提早歡度「護理師節+母親節」

視病猶親！台東馬蘭榮家中醫巡診　醫師李貞儀耐心看診獲肯定

駕馭繩索征服火場　南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5／12徵才釋1600職缺

屏東環河路2貨車擦撞　1車翻覆起火燃燒狂冒煙...1駕駛受困

《航海王》作者尾田榮一郎替真人版背書　「我若不滿意將延期上架」

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

何孟樺爆市府索資迎藍擋綠　報告回覆姓名竟還誤植徐巧芯

富采首季每股大虧1.65元　營運將自本季開始逐季回溫

北影最佳紀錄片《阿紫》　真實紀錄外籍配偶的悲歌、社會邊緣人的掙扎

平日自助餐券買5送2　JR東日本大飯店春夏旅展優惠連推1個月

被im.B騙錢的人值得同情嗎？網批「與政府無關」：愛貪被騙活該

是否挑戰王世堅？　游淑慧：給我一週時間思考請益

富邦火球男終結者富藍戈下二軍　安得勝將要上一軍

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

嘉義回收場大火　千萬救火車現身

南投、彰化及雲林開放濁水溪流域漂流木撿拾

台南新化老街「科技執法」有解！

高雄歷經600天沒下雨！水利局：5月底供水無虞

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5/12徵才

2022-2023桃園城市紀錄片　得獎名單揭曉

基北北桃1200月票　凌濤：應力爭補助9成

南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

桃園南區行政中心設置地點　黃敬平提建議

台南消防廉政大躍進！

生力軍挹注　台東縣府舉辦新進公務人員講習

南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

資深牙醫師跋山涉水14年　守護偏鄉原民口腔健康

派出所全是小學生！體驗警察生活超興奮

更多熱門

相關新聞

東警查獲翡翠青瓷大師何志隆瓷器作品遭竊案

東警查獲翡翠青瓷大師何志隆瓷器作品遭竊案

台東縣警察局刑事警察大隊偵三隊，日前接獲知本齊姓毒蟲，涉嫌低價販售兩岸知名藝術家翡翠青瓷大師何志隆的瓷器作品，經本大隊與何連繫，才得知何的作品多次遭竊，而且價值不菲。檢警蒐證後，日前展開搜索，查扣海洛因毒品1包(毛重0.318公克)，並找回被害人翡翠青瓷作品13件（花瓶4件、達摩2件、茶杯5件、茶壺1件、杯墊1個）。

台東原住民部落民宿合法化說明會上路

台東原住民部落民宿合法化說明會上路

5月起新冠降為第四類傳染病　請民眾持續落實防疫措施保護自身健康

5月起新冠降為第四類傳染病　請民眾持續落實防疫措施保護自身健康

成功警分局　推動銀髮族防詐桌遊活動

成功警分局　推動銀髮族防詐桌遊活動

台東鳳梨釋迦前進新加坡

台東鳳梨釋迦前進新加坡

關鍵字：

首惜廚師米國學校台東

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

前NBA球員突傳死訊！享年56歲

王思佳被爆拿假包！網比對真品指致命疑點

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面