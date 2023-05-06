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英王加冕！喬治王子擔綱「榮譽騎士」　哈利快閃不參加遊行

▲▼ 英國王室,威廉,凱特,喬治,夏綠蒂,路易。（圖／路透）

▲喬治王子將擔任加冕禮的「榮譽騎士」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英王查爾斯三世加冕典禮將於台灣時間6日下午6時正式登場，全球約100名國家元首與政要參加，英國王室成員也將各司其職，王儲威廉將跪在父親面前宣誓，威廉長子喬治將成為「榮譽四騎士」之一。至於查爾斯小兒子哈利王子，由於淡出王室，不會在儀式上擔綱正式角色、也不參加遊行，屆時是否會與家人們共同現身白金漢宮陽台，成為外界關注焦點。

路透報導，在加冕典禮開始之前，倫敦西敏寺大門會先行開啟，倫敦市中心加冕典禮路線上將有軍事人員，接著國家元首及各國政要將陸續抵達教堂。

▲加冕典禮開始前有「國王遊行」，典禮結束後有「加冕遊行」。（圖／達志影像／美聯社）

在這之後，國王遊行（The King's Procession）先行登場，查爾斯等人在皇家騎兵護衛隊陪同下，從白金漢宮出發前往西敏寺大教堂。接著舉行約2小時的加冕典禮，儀式結束後就是加冕遊行（The Coronation Procession），查爾斯和卡蜜拉將乘坐馬車，在遊行隊伍護送下原路返回白金漢宮，之後與王室成員在白金漢宮陽台露面。

英王查爾斯加冕典禮象徵著正式登基為英國國王，6日將在西敏寺宣誓維護法律和英國國教，接受由坎特伯雷大主教加冕，接著搭乘王室金馬車（Gold State Coach）返回白金漢宮，與其他王室核心成員在陽台現身。至於王后卡蜜拉則會進行更為簡單的小型加冕儀式。

▲英王查爾斯三世與王后卡蜜拉都將在6日加冕。（圖／路透）

在加冕典禮上，王儲威廉將扮演主導角色，跪在父親面前宣誓效忠。威廉9歲長子、王位第二順位繼承人喬治將成為「榮譽四騎士」之一；8歲夏綠蒂公主、5歲路易小王子則會與父母、喬治共同搭馬車，現身王室巡遊。查爾斯三世妹妺安妮公主將現身遊行隊伍，跟在查爾斯與卡蜜拉馬車的後方，擔任加冕禮國王金杖衛士（Gold-Stick-in-Waiting）。

至於淡出王室的哈利王子則是會現身加冕典禮，但不會擔綱任何正式角色、不參加遊行，不過目前尚不清楚是否會與其他王室成員共同在白金漢宮陽台亮相；外傳他這次來到英國只待24小時，在典禮結束後將趕回美國，替兒子亞契（Archie）慶生。已故英國女王伊莉莎白二世第3個孩子安德魯王子將出席加冕典禮，但不會擔任正式職務。

▼哈利妻子梅根已經表示不會出席加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）

►查爾斯加冕典禮7大QA一次看　全球政要雲集「神秘任務代號曝光」
►英王查爾斯加冕！王室推出「黃金馬車」載送　睽違70年再見壓箱寶
►英王加冕「哈利快閃英國」！　2小時內飛回美國替兒子慶生

 

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