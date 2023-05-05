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英王查爾斯加冕！王室推出「黃金馬車」載送　睽違70年再見壓箱寶

▲▼白金漢宮前的林蔭大道正在為查爾斯三世加冕典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

▲白金漢宮前的林蔭大道正在為查爾斯三世加冕典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕大典將於當地時間6日在倫敦西敏寺盛大舉行，英國皇家海軍出動最強軍艦「鑽石號驅逐艦」（HMS Diamond）停靠泰晤士河畔保護國王安全。其實，因為伊莉莎白女王在位長達70年，許多民眾早已忘記加冕典禮的盛大。此次，包括鑲有444顆寶石的愛德華王冠，以及王室黃金馬車皆會隆重亮相。

根據《CNN》，自從西元1066年起，倫敦西敏寺教堂一直是每次加冕典禮的舉辦場地，是一個莊嚴、隆重的慶祝場合，教會和國家齊聚一堂，正式授與新任君主權柄，而這將是一場戲劇性的盛會，因為對於大多數英國民眾而言，他們至今只熟悉女王伊莉莎白二世，如今查爾斯三世的加冕典禮，將會是現今許多英國人畢生首度見證珍貴歷史時刻的機會。

英國王室收藏多年的無價珍寶，將是睽違70年在大眾面前亮相。

▲▼英國王室鑽禧馬車。（圖／路透）

▲英國王室鑽禧馬車。（圖／路透）

　＊鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach，2010年）：國王查爾斯三世和王后卡蜜拉參與「國王的遊行」時，將搭乘由6匹溫莎灰馬（Windsor Grey horses）所牽引的鑽禧馬車，在皇家禁衛騎兵護送下，從白金漢宮前往西敏寺。

其實鑽禧馬車2010年在澳洲建造，2014年交付給女王伊莉莎白二世，紀念女王登基60周年，馬車外部綴有金箔、內部則有淡黃色絲綢點綴裝飾，內裝材料來自英國知名大教堂和王宮、牛頓蘋果樹木材、歷史明鑑、南極探險隊雪橇、登上聖母峰的梯子等見證過英國重要歷史事件的100多件文物，因此鑽禧馬車又被稱為「移動歷史博物館」。

▲▼英王查爾斯三世加冕典禮彩排中，出現黃金馬車。（圖／路透）

▲英王查爾斯三世加冕典禮彩排中，出現黃金馬車。（圖／路透）

　＊黃金馬車（Gold State Coach，1762年）：查爾斯三世和卡蜜拉將乘坐黃金馬車，在盛大軍隊的前導，以及8匹溫莎灰馬的牽引下原路返回白金漢宮。英國王室收藏展品負責人古德瑟（Sally Goodsir）表示，自從1831年威廉四世以來，每次加冕典禮都使用黃金馬車，該輛擁有260年歷史的馬車長7公尺、高3.6公尺、重達4公噸，只能以步行的速度緩慢行駛，目前上面以加裝空調和電動窗。

古德瑟表示，「這確實增加了王室的威嚴和莊嚴。」

▲▼神聖安瓿和加冕勺。（圖／路透）

▲神聖安瓿和加冕勺。（圖／路透）

　＊神聖安瓿和加冕勺（Ampulla and Spoon，1661年、12世紀）：英王加冕儀式的第三項環節為新任君主坐在加冕椅上，由坎特伯里大主教（聖座）從鷹形的金色神聖安瓿倒出聖油膏至鍍金的加冕勺，塗抹在君主的頭部、胸口、手上，因為是加冕典禮中被描述為「國王與上帝之間相處的時刻」的最神聖部份，因此儀式不會公開轉播，且在屏風遮蔽下進行。

神聖安瓿為1661年查理二世加冕典禮時打造，設計靈感源自於14世紀聖母瑪利亞顯靈的傳說；至於鍍金加冕勺是加冕儀式使用物品中最為古老的器物，打造於12世紀，曾歷經英國清教徒革命。

　＊獻納之劍（The Sword of Offering，1820年）：國王查爾斯三世在授職儀式中穿著金色禮服、戴上加冕禮。其中，一把被稱為寶石劍的祭劍打造於1820年，鋼製刀片鑲嵌在黃金上，首次使用在國王喬治四世的加冕典禮，劍鞘和劍柄嵌有祖母綠、紅寶石、藍寶石、鑽石，形成了玫瑰、薊、三葉草、橡樹業、橡子和獅子頭的圖案，劍裝在精心製作的鍍金皮鞘裡，象徵騎士的美德，由大主教祝福、交給國王後，在聖壇上獻上。

▲▼君主寶球。（圖／翻攝自皇家收藏信託Royal Collection Trust）

▲君主寶球。（圖／翻攝自皇家收藏信託Royal Collection Trust）

　＊君主寶球（Sovereign’s Orb，1661年）：英國從1661年後的每次加冕典禮都使用君主寶球，象徵著王權和基督教世界，由2個中空的金質半球和白色琺瑯鑲嵌的複雜珠寶組合而成。球體分為3個部份，象徵中世紀時已知的3個大陸。上面鑲嵌365顆鑽石、18顆紅寶石、9顆祖母綠、9顆藍寶石，其中許多皆為原石。

最珍貴的寶石為深紫色的紫水晶，價值甚至超越球體。

▲▼君主十字權杖。（圖／翻攝自皇家收藏信託Royal Collection Trust）

▲君主十字權杖。（圖／翻攝自皇家收藏信託Royal Collection Trust）

　＊君主十字權杖（Sovereign’s Sceptre with Cross，1661年）：兩根權杖將出現在查爾斯三世的加冕典禮上，其十字架象徵君主暫時的權威，這與良好的治理有關。多年來，十字權杖經歷一些變化，而最為引人注目的是加入了重達530克拉的庫利南一號鑽石（Cullinan I）。

庫利南一號鑽石從全球最大、重達3106克拉的鑽石原石切割而成，又被稱為「非洲之星」，1905年在南非開採後由殖民當局交給英國王室。如今，南非許多民眾呼籲英國歸還該顆鑽石。

另外，帶有鴿子的君主權杖也被稱為「公平和仁慈之杖」，象徵精神權威；搪瓷鳥則象徵聖靈。

▲▼加冕椅。（圖／路透）

▲加冕椅。（圖／路透）

　＊加冕椅（Coronation Chair，1301年）：加冕椅高6英尺9英寸，是另一件用於加冕的古代工藝品，應愛德華一世要求打造，因此又被稱為「聖愛德華寶座」，用來放置被稱為「命運之石」的斯昆石（Stone of Scone），斯昆石是愛德華一世從蘇格蘭奪回的戰利品，是蘇格蘭國王登基時用到的石頭，愛德華一世同時也於1296年奪取蘇格蘭王的王冠和權杖。

加冕椅由波羅的海橡木製成，4個腳座雕有獅子，在鍍金的背板上裝飾著動物、樹葉、鳥類的圖案。西敏寺稱這把加冕椅為「世界上最珍貴、最著名的家具之一」。

▲▼聖愛德華王冠（St. Edward`s Crown）。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

▲聖愛德華王冠。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

　＊聖愛德華王冠（St. Edward’s Crown，1661年）：該頂王冠被視為加冕典禮的核心，是王室珠寶收藏中最耀眼的寶物，為查理二世復辟後所製作，其重達2.23公斤，頂部為一個球體和十字架，象徵基督教世界。上面還鑲嵌的紅寶石、紫水晶、藍寶石等其他共444顆的寶石，配有紫色天鵝絨帽，琺瑯底座使用棘葉製作。

▲▼帝國王冠。（圖／CFP）

▲帝國王冠。（圖／CFP）

　＊帝國王冠（The Imperial State Crown）：為查爾斯三世的祖父喬治六世1937年加冕時打造，仿造維多利亞女王王冠，年代相較其他文物更新，其命名來源自封閉拱門的設計，象徵英國不受任何世俗力量支配。

而黑王子紅寶石（Black Prince’s Ruby）鑲嵌在王冠前面十字架上，該顆寶石為170克拉紅尖晶石，據稱是在阿富汗開採，由亨利五世1415年在英法百年戰爭「阿金科特戰役」（Battle of Agincourt）戴在頭盔上。

該頂王冠鑲嵌2868顆耀眼鑽石，其中包含重達317.4克拉的庫利南二號鑽石（Cullinan II），為1905年在南非發現的一棵巨大原石中，所切科出來的幾顆寶石之一。

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