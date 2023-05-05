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誰能卡位白金漢宮陽台？　英王加冕外媒最關注「這人」是否現身

▲▼哈利與梅根被剝奪在白金漢宮陽台閱兵的資格。（圖／達志影像／美聯社）

▲白金漢宮陽台是國王室傳遞訊息的關鍵場所。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮將於6日登場，但直到最後一刻，外界仍無法確定他將與哪些王室成員一起登上白金漢宮陽台，完成這個重要節日的標誌性畫面。BBC指出，王室可能在執行新聞管理，避免出現「哈利王子被禁止登上陽台」的頭條，或者更戲劇性地保留最後一刻的驚喜。

▲梅根王妃受訪指控，英國王室歧視她的黑人血統。（圖／達志影像）

▲查爾斯與次子哈利。（圖／達志影像）

自從1851年的維多利亞女王開始，白金漢宮陽台就成為王室傳遞訊息的關鍵場所，強調在職王室成員、也就是那些代表國王執行王室義務的核心家庭成員有誰，因此這一幕將會如何呈現，一定會經過精心安排，不會有任何意外。

值得注意的是，女王伊莉莎白二世慶祝登基70周年白金禧（Platinum Jubilee）時，卸下王室職務的哈利王子及捲入性醜聞的安德魯王子皆未登上陽台。

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮將於6日登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲英王加冕典禮將於6日登場。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯加冕典禮在王室內部被稱為「金球行動」（Operation Golden Orb），將比女王1953年的加冕典禮更精簡更多元，據悉全球約2200名賓客受邀，除了英國王室成員之外，還包括首相蘇納克（Rishi Sunak）及上下議院代表、歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 、全英850名民間慈善領袖、大英國協地方及宗教代表、來自世界各地的國家元首及王室成員，包括法國總統馬克宏、美國第一夫人吉兒、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）等。

▲哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根已經表示不會出席加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）

歷經多方臆測後，哈利王子已經證實將會出席，這是他1月出版爭議回憶錄《備胎》之後首次與王室家人同框。但是，由於加冕典禮當天正好是兒子亞契（Archie）的4歲生日，因此妻子梅根將留在加州陪伴孩子。

《每日快報》報導，王室專家哈根（Afua Hagan）認為，梅根不出席加冕典禮，除了替兒子慶生之外，也是為了避免媒體審查與關注，她去年參加女王葬禮時就收到很多負面評價，「她只是在過自己的生活、做自己的事情、支持丈夫，這一定很沮喪且惱人。她不想要讓自己再經歷這一切，因為這不值得。」她直言梅根的決定非常巧妙，「她奪走了人們批評她穿著與行為的能力，人們將無法再嘲笑她。」

 ►查爾斯加冕典禮7大QA一次看　全球政要雲集「神秘任務代號曝光」

 

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