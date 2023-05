英王加冕「金球行動」在即　七千官兵凌晨3點還在彩排

▲英王查爾斯三世加冕典禮首次總彩排,數千名陸、海、空軍士兵深夜列隊遊行。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

英王查爾斯三世(King Charles III)加冕典禮將於6日隆重登場,這次任務在王室內部被稱為「金球行動」(Operation Golden Orb)。為確保大典能完美無缺的進行,數千名陸、海、空軍士兵午夜12時聚集在白金漢宮通宵彩排,已故女王加冕典禮乘坐的「王室金馬車」(Gold State Coach)也一併亮相。

《太陽報》報導,2日午夜彩排前,數百名士兵分別從駐守地區搭乘火車,前往倫敦滑鐵盧(Waterloo)車站,其中民眾拍到漢茨郡(Hants)奧爾德肖特(Aldershot)以及滑鐵盧車站士兵聚集的盛況。

Here’s a surreal (part-sped up to fit twitter) half an hour of the people from the services (I’m not clued up on

regiments, not my forte) streaming through London Waterloo station just now. They struck up their instruments in the taxis’ porte cochère and marched off into town pic.twitter.com/w30QE7wVPn