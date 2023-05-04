英王加冕「金球行動」在即　七千官兵凌晨3點還在彩排

▲英王查爾斯三世加冕典禮首次總彩排，數千名陸、海、空軍士兵深夜列隊遊行。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮將於6日隆重登場，這次任務在王室內部被稱為「金球行動」（Operation Golden Orb）。為確保大典能完美無缺的進行，數千名陸、海、空軍士兵午夜12時聚集在白金漢宮通宵彩排，已故女王加冕典禮乘坐的「王室金馬車」（Gold State Coach）也一併亮相。

《太陽報》報導，2日午夜彩排前，數百名士兵分別從駐守地區搭乘火車，前往倫敦滑鐵盧（Waterloo）車站，其中民眾拍到漢茨郡（Hants）奧爾德肖特（Aldershot）以及滑鐵盧車站士兵聚集的盛況。

Here’s a surreal (part-sped up to fit twitter) half an hour of the people from the services (I’m not clued up on

regiments, not my forte) streaming through London Waterloo station just now. They struck up their instruments in the taxis’ porte cochère and marched off into town pic.twitter.com/w30QE7wVPn — Tim Dunn (@MrTimDunn) May 2, 2023

典禮遊行第一次總彩排於凌晨12時20分開始，約7000名來自陸、海、空軍的士兵形成長達1.3英里（約2.1公里）的隊伍，由白金漢宮前往西敏寺大教堂，途經唐寧街、倫敦眼、國會大廈，直到凌晨3時才回到林蔭大道（The Mall）。

從王室發布的計畫來看，加冕典禮當天查爾斯和夫人卡蜜拉（Camilla）將在近200名皇家騎兵護衛隊陪同下，搭乘配有空調的「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）到西敏寺完成加冕。

▼鑽石禧馬車。（圖／路透）



西敏寺加冕典禮完成後，查爾斯和卡蜜拉將換乘擁有261年歷史的「王室金馬車」原路返回白金漢宮，又稱加冕遊行（The Coronation Procession），沿途將有逾6000名英國軍人列隊護送，路程約2.1公里，只有女王1953年加冕時的三分之一。

▼王室金馬車（圖／路透）

