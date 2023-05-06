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被孫大千指漠視邱繼泰酒駕、抄襲　朱立倫：不可無中生有攻擊黨中央

▲朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲朱立倫。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前立委孫大千昨直言無法接受有2次酒駕、論文抄襲被撤銷學位紀錄的桃園市議會議長邱奕勝姪子邱繼泰，代表國民黨參選立委，然而3個月來，黨主席朱立倫對他的訊息不讀不回，打電話求見也毫無回音。對此，朱立倫今（6日）表示，每一位都是黨內同志，不要互相攻擊，更不可以無中生有攻擊黨中央或地方黨部。

邱繼泰2月宣布投入國民黨桃園市第6選區立委初選，但孫大千昨在臉書未指名道姓表示，他20多年參選過6次立委，這次他無意投入下屆桃園第6選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給優秀的年輕世代，但他沒辦法支持一位有2次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選該選區立委；只是過去三個月，他不斷透過各種管道向黨中央反應，很遺憾，朱立倫對他的訊息不讀不回，打電話求見數月也毫無回音，因此他宣布辭去國民盪中央政策會副執行長職位表達強烈的失望和難過。

針對上述孫大千言論，朱立倫6日受訪時被問是否還會提名邱繼泰時表示，國民黨所有初選過程，主席跟黨中央一定秉持中立、公平公正態度來處理，畢竟每一位都是黨內同志，不要互相攻擊；接著，朱立倫加重語氣強調，更不可以攻擊黨中央或地方黨部。

朱立倫說，過程中如果還未進入正式登記跟協調，地方黨部跟中央決不會介入，而在這過程當中，「很抱歉」，他沒有辦法聽或接受任何一邊的說法，因為以桃園第6選區來說，根本還沒有黨內登記，也還沒有進入協調期，所以黨中央必須保持中立態度，等到將來登記、進入協調之後，地方黨部或中央必要時才會介入協調。

朱立倫表示，再次呼籲，不要互相攻擊，更不可以無中生有 攻擊黨中央或地方黨部。

媒體追問朱立倫怎麼看，高雄左楠選區國民黨不辦初選，改以內參民調，但有參選者認為有黑箱疑慮。朱立倫指出，一樣的，黨中央對各地方的作業，不管是初選還是協調，都予以尊重，不要相互攻擊，更不可以無中生有、製造對立。

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朱立倫孫大千國民黨邱繼泰酒駕抄襲桃園立委選舉

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