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賴清德競選總統發言人確定！　延攬三立美女主播郭雅慧

▲▼賴清德延攬三立美女主播郭雅慧擔任發言人。（圖／取自郭雅慧臉書）

▲賴清德延攬三立美女主播郭雅慧擔任發言人。（圖／取自郭雅慧臉書）

記者陳家祥／台北報導

2024賴清德總統競選團隊宣布，發言人一職由三立電視台前主播郭雅慧擔任。賴清德總統競選團隊表示，郭雅慧有 19 年的採訪、主持經驗，過去競選團隊發言人多為黨籍立委、議員兼任，這次延攬郭雅慧加入競選團隊，希望能以其媒體背景，扮演溝通橋樑、協助賴清德向社會大眾說明政策方向，擴大選民的支持與認同。

郭雅慧除了有近19年的媒體工作經驗，更曾任2017年、2018年的國慶大典主持人，厚實的專業背景是她亮眼的招牌。過去郭雅慧曾多次入圍吳舜文報導獎，並蟬連獲得現代財經新聞獎、三度獲文創產業報導獎等殊榮。在幾次獲獎的報導中，郭雅慧到台灣各地進行青年創業、在地創生的深入報導，聚焦弱勢、青年、生態、產業等面向。除此之外，郭雅慧還有豐富的國際報導經驗，採訪的足跡遍布全球五大洲二十餘國，不僅四度深入北韓擔任特派員，亦在南韓的總統大選中擔任特派員。

郭雅慧說，過去在擔任記者、主播時，是用麥克風為觀眾傳遞資訊，這次選擇加入競選團隊，則是希望能以更淺白、易懂的方式，讓民眾了解艱澀難懂的政見。同時，郭雅慧也期許自己能將民眾期待、卻不敢說出口的話語，如實地傳達回團隊，作為民眾與賴清德之間正向溝通的橋樑。郭雅慧說，在過去國際採訪的經驗中，她看見了戰爭、極權下人民對於民主的渴望，因此，希望透過更積極參與政治的方式，守護台灣的民主與自由。

賴清德總統競選團隊表示，未來，團隊將會納入民間多元背景的角色，制定貼近人民的政策，守護民生經濟，持續為台灣人民奮鬥

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