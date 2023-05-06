出任賴清德競總發言人　郭雅慧：相信副總統能讓台灣更好「可以信賴」

▲賴清德延攬三立美女主播郭雅慧擔任發言人。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

2024賴清德總統競選團隊6日宣布，發言人一職由三立電視台前主播郭雅慧擔任。郭雅慧表示，真心希望賴清德贏。從2019年採訪認識後的相處，相信他的執政能力足以讓台灣未來更好，也感受到私下的他思考判斷脈絡清楚，對身邊人溫暖細膩，可以信賴。

郭雅慧指出，這週簡訊叮叮響收到很多祝福，自己將加入賴清德競選團隊擔任發言人，其一是真心希望賴清德贏。從2019年採訪認識後的相處，相信他的執政能力足以讓台灣未來更好，也感受到私下的他思考判斷脈絡清楚，對身邊人溫暖細膩，可以信賴。他願意給非政治幕僚養成的我這個新機會，自己內心充滿感謝。

郭雅慧表示，會下決定轉職，一部分是因為採訪遇過許多活力滿滿的在地青年與創業世代，採訪後會收到感動回饋，但偶爾也會有種狀態是很想幫忙卻無從下手，這時候內心會有種聲音，「除了做報導，還能幫上什麼嗎？」

郭雅慧直言，媒體工作二十年來，台灣整體環境變了很多，今年更深刻感受到台灣正處於民主結盟的關鍵時刻。過去國際採訪的經驗，在緬北克欽難民營看見戰爭後的失所失根；在北韓看見極權下的身不由己；在香港看見人民對民主充滿渴望。

郭雅慧指出，對台灣來說，這是一個最好也是最壞的年代，面對疫後台灣拚經濟的時刻，面對假訊息認知作戰頻繁的當下，我希望透過更積極參與的方式，守護台灣最珍貴的價值。

郭雅慧表示，電視新聞的播報，有個眉角很重要，要用淺顯白話句子讓觀眾懂，未來轉任發言人，也期許自己能讓民眾了解艱澀政見，同時能將民眾期待如實傳達回團隊，作為正向溝通的橋樑。

郭雅慧指出，新工作第一件要跟大家分享的事情，就是賴清德副總統的YouTube 頻道，5月4號正式上線，才上線兩天已經迅速累積超過1萬追蹤人數。也知道這兩天網路上有許多對於首隻影片的看法，有些朋友覺得還可以有更活潑的製作方式，這些訊息我們都有收到了，非常感謝大家的建議。

郭雅慧表示，事實上，這些不同的策略意見都正在同步發展中。為了讓社群上的朋友有更多認識他的機會，除了在Facebook、Instagram、LINE 等社群媒體依題材選擇發佈平台之外，我們重啟開創YouTube頻道，也是為了積極接觸更多的分眾。

團隊正在日思夜想，讓頻道主題企劃豐富，包括行程花絮、專訪、節目或只與KOL合作等創意影片的形式，內容有政策、有議題、也有貼合時事脈動的話題，會讓大家用更多不同的角度，看見不一樣的賴清德。