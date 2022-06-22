竹市占梅路改雙向道　沈慧虹視察車流確保住戶返家不繞路

▲新竹市副市長沈慧虹視察通車後車流。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市占梅路上周四（16日）改為雙向道路，新竹市副市長沈慧虹視察通車後車流，確保調整後有效縮短埔頂一路沿線逾千戶居民回家路程。市府指出，先前因應慈雲路新興社區與商場購物車潮，調整占梅路為單向，後經3年觀察車流穩定，重新檢討配置，預計可縮短住戶返家交通時間5至8分鐘，更減少慈雲路車流。

沈慧虹表示，慈雲路為竹北和關埔地區進入新竹科學園區主要道路，每日上午尖峰每小時超過4400輛汽車，且近年兩側社區陸續入住，與好市多、迪卡儂2大賣場開幕，為因應龐大車流，市府將周邊道路埔頂一路、埔頂二路與占梅路實施單行道。

交通處處長倪茂榮說明，埔頂一路沿線超過1千戶，住戶必須和往竹北的車流一起在慈雲路排隊才能返家，也間接增加慈雲路車流；經市府觀察，慈雲路東側住宅區開發完成，車流逐漸穩定，且占梅路寬度10公尺，藉此重新檢討配置，將2車道變為3車道、雙向通行，車流動線更順暢。

交通處表示，為改善園區交通，市府106至108年投入超過6千萬元完成經國橋智慧交控系統，增加慈雲路綠燈時間、減少停等，提升車流效率；此外，高鐵橋下道路連接力行路預計112年通車，光埔二期重劃也在110年5月開工，將打通慈濟路、慈祥路連通公道五路，同時拓寬30公尺埔頂路，完善周邊道路系統，屆時將能有效紓解車流。