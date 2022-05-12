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竹市路平計畫開跑　前瞻5,500萬整修茄苳景觀大道

▲新竹市111年路平計畫本(5)月中開跑。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市111年路平計畫本(5)月中開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市111年路平計畫本(5)月中開跑，改善道路面積達41萬平方公尺！新竹市長林智堅表示，竹市今年更獲前瞻補助5,500萬，將改善通車10多年從未修整的茄苳景觀大道（牛埔東路至東香路二段間路段），將重新刨鋪3.2公里道路，並加做2處路口纜線下地、增設行人庇護島等，改善人車動線，預計七月開工、年底完工，屆時將再提前公告交通資訊。

林智堅表示，路平計畫是市民朋友高度關注議題，他上任後努力推動「路平三支箭」計畫已進入第8年，累積改善竹市道路總面積，預計今年將突破365萬平方公尺。

林智堅表示，「路平三支箭」不僅提高道路養護預算、修訂《新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例》，更採「評分及格最低標」招標方式，嚴格實施夜間施工，控管施工品質，打造安全的道路，讓市民出門、返家都安心，今年路平計畫施作主要幹道，包括中華路四段、延平路一段及超過100處巷道。

林智堅說，其中茄苳景觀大道是最大規模改善，獲營建署「提升道路品質計畫2.0」補助，將進行「牛埔東路至東香路二段」路段鋪面重新刨鋪，也進行2大重要路口的纜線下地，並改善該路口之人行動線設計，包括重新畫設行人穿越線、新設人行庇護島工程，完成景觀大道全線路平最後一塊拼圖。

工務處指出，茄苳景觀大道為連接台一線與國道三號的重要道路，全長6.1公里、路寬達30公尺，自92年通車至今已有十多年未改善，道路多處龜裂、老化及坑洞。市府近年來已陸續改善道路品質，105年施作近交流道端約2.5公里路面，110年也針對路面不平做局部改善。

工務處表示，路平計畫104年至110年間陸續改善慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路等路段，共完成全市31萬8,295公尺、面積328萬6,124平方公尺的道路工程，有效提升道路品質，111年將持續推進主要道路重新刨鋪，亦將巷弄街道納入分期改善，讓市民享有安全平順的道路品質。

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