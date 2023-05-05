曾經流落街頭！女隨手買彩券「刮中1億元大獎」　街友變億萬富翁

▲彩券女得主曾經流落街頭。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州女子福塞斯(Lucia Forseth)曾經窮困到流落街頭，近來她在當地商店買了刮刮樂後，竟然刮中美元500萬元大獎（約台幣1億多元），瞬間從街友變億萬富翁，誇張境遇連她自己都不敢相信。

加州樂透公司在新聞稿中表示，當地女居民福塞斯近來在匹茲堡(Pittsburg)連鎖超市沃爾瑪(Walmart)購買2023 Scratchers彩券，竟然中美元500萬元大獎，翻身成大富翁。

"Six years ago, I was homeless." Lucia Forseth is now a millionaire after buying a winning scratcher worth $5 million at a Walmart Supercenter in Pittsburg. https://t.co/KP98O30i72 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 3, 2023

福塞斯表示，「我當時閉著眼睛隨便選了一張，結果居然中獎，我一開始以為我只是中了免費再來一張，結果居然是500萬元」。

6年前曾流落街頭的福塞斯，後來靠著多年的努力，生活情況才慢慢好轉，覺得中樂透是老天爺為她人生帶來轉機的啟示，「6年前我是個遊民，然而今年我要結婚、獲得學士學位，還贏到500萬元，從沒想過這種事情會發生像我這樣的人身上」。