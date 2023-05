曾經流落街頭！女隨手買彩券「刮中1億元大獎」　街友變億萬富翁

▲彩券女得主曾經流落街頭。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國加州女子福塞斯(Lucia Forseth)曾經窮困到流落街頭,近來她在當地商店買了刮刮樂後,竟然刮中美元500萬元大獎(約台幣1億多元),瞬間從街友變億萬富翁,誇張境遇連她自己都不敢相信。

加州樂透公司在新聞稿中表示,當地女居民福塞斯近來在匹茲堡(Pittsburg)連鎖超市沃爾瑪(Walmart)購買2023 Scratchers彩券,竟然中美元500萬元大獎,翻身成大富翁。

"Six years ago, I was homeless." Lucia Forseth is now a millionaire after buying a winning scratcher worth $5 million at a Walmart Supercenter in Pittsburg. https://t.co/KP98O30i72