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美前國安顧問警告：北京可能「2年內犯台」

▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）稱，北京有可能在2年內犯台。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

曾於川普政府時期擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）1日接受日媒《讀賣新聞》報導時聲稱，中國大陸很有可能在2年內武力犯台，並呼籲屆時美國與日本應該堅決對付北京當局。

根據《讀賣新聞》採訪內容指出，美國時任印太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾示警稱，北京當局很有可能在6年內武力犯台（2027年以前），而歐布萊恩則認為，這個時間很有可能會再縮短。

他強調，「如果不向台灣提供必要的武器以及重要的外交力量，就無法阻止中國大陸以為進攻台灣不用付出嚴重後果的想法，那麼便會讓台灣陷入極為危險的狀況。」

歐布萊恩將於5月中前往日本，並在16日參加讀賣國際經濟懇談會（YIES）等多場重要國際會議。

▲▼美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O`Brien）於3/24舉行「全球台灣研究中心（GTI）『美台關係工作小組』訪問團記者會」，由外交部發言人劉永健主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲歐布萊恩3月率團訪台。（圖／記者湯興漢攝）

另一方面，歐布萊恩3月訪台時，曾在外交部舉行的記者會上，「建議」台灣應該教全民使用槍枝，並稱如果台灣有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國重新評估入侵台灣，相關言論隨即引發軒然大波。

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