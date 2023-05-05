國會議員傳遭脅迫　加拿大外交部：不排除驅逐中國外交官

▲加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）因批評中國政策而傳遭中國駐多倫多總領事館脅迫，於是他要求政府驅逐中國外交官。加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）對此表示，已召見中國駐加大使叢培武進行討論，考慮包含驅逐在內的所有選項；叢培武則對此提出強烈抗議。

根據《路透社》報導，現年52歲的莊文浩在2021年提出批評中國政策動議，而加拿大《環球郵報》在1日的報導中指出，中國國家安全部官員在搜集保守黨下議院議員莊文浩親屬的資訊，以展開進一步潛在制裁行動；報導稱，一名在加拿大的中國外交官在處理這件事，並尋找可能在中國的莊文浩親屬。

莊文浩要求加國政府驅逐中國外交官，而趙美蘭4日出席國會聽證會時表示，外交部已召見叢培武，絕不容他國干涉加拿大事務，她也正在評估包含驅逐外交官在內的不同選擇。

叢培武4日發出聲明表示，在會見加國外交部人員後，已就可能驅逐中國外交官一事表達強烈抗議，並稱這是個別政客和媒體出於私利和偏見，肆意抹黑中國，「中方強烈敦促加方立即停止這場自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。如果加方執意挑釁，我們將堅決奉陪到底。」

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