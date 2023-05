好不容易存錢買房　女在「牆壁發現蛇窩」10多條巨蛇亂爬崩潰

▲女在新家發現巨蛇。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國科羅拉多州42歲女子霍爾(Amber Hall)好不容易存錢買下首棟房子,沒想到她把行李搬到車庫時,察覺寵物犬有異狀,好奇想看看寵物犬發現什麼時,竟然找到蛇窩,一堆巨蛇在牆上四處遊移的畫面把她嚇壞。

身為二寶媽的霍爾,近來買下一間有4房和2間浴室的房子,原以為買到自己夢想中的房子,沒想到牆壁裡竟然藏著蛇窩,她表示,「我在搬行李時,小狗似乎發現了什麼東西,我過去看看牠在看什麼,本來以為可能是蜘蛛之類的東西,結果看到蛇爬來爬去」。

Homebuyer finds her new house infested with huge snakes slithering in the walls https://t.co/tmzTHiVOmL pic.twitter.com/cVP4mW9gFC