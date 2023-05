辣媽遭男友抹糞狂虐6hrs 　機警對小黃司機「說5個字」成功逃家暴

▲女子在司機的幫助下,才終於逃脫家暴。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

英國26歲女子蘿西(Rosie Frankish)長期遭34歲男友利特爾(Daniel Little)家暴,事發當天對方突然闖入家中對她施暴長達6個小時,後來還把人拖到計程車上帶走,幸好她機警對司機說出5個字,成功讓司機幫助她逃脫。

居住在柴郡沃靈頓(Warrington)的二寶媽蘿西,與男友利特爾交往期間時常被家暴,雖然她於2020年向對方提出分手,沒想到對方竟然闖入家中施暴,還把糞便抹在她身上。她近來在法庭上控訴,「那天晚上我以為他會殺了我,搭乘計程車的時間雖然只有10幾分鐘,感覺卻像永遠一樣」。

全身是傷的蘿西被綁架在車上時,曾考慮跳車或是打開窗戶向外求救,幸好行駛到一半時,利特爾突然要求下車抽菸,「他下車時,我的臉完全沒有動,直接對司機說,『快開車,走吧,現在』(Just drive. Just go. Now)」。

