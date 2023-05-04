辣媽遭男友抹糞狂虐6hrs 　機警對小黃司機「說5個字」成功逃家暴

▲女子在司機的幫助下，才終於逃脫家暴。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國26歲女子蘿西(Rosie Frankish)長期遭34歲男友利特爾(Daniel Little)家暴，事發當天對方突然闖入家中對她施暴長達6個小時，後來還把人拖到計程車上帶走，幸好她機警對司機說出5個字，成功讓司機幫助她逃脫。

居住在柴郡沃靈頓(Warrington)的二寶媽蘿西，與男友利特爾交往期間時常被家暴，雖然她於2020年向對方提出分手，沒想到對方竟然闖入家中施暴，還把糞便抹在她身上。她近來在法庭上控訴，「那天晚上我以為他會殺了我，搭乘計程車的時間雖然只有10幾分鐘，感覺卻像永遠一樣」。

全身是傷的蘿西被綁架在車上時，曾考慮跳車或是打開窗戶向外求救，幸好行駛到一半時，利特爾突然要求下車抽菸，「他下車時，我的臉完全沒有動，直接對司機說，『快開車，走吧，現在』(Just drive. Just go. Now)」。

Fury over 'monster's' sentence after covering ex in dog faeces and urine



Daniel Little was jailed for his horrific crimes against Rosie Frankish



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蘿西表示，當司機詢問她想去哪裡時，她看到利特爾已經快速衝回來，一手抓住車門，幸好司機立即加速離開，「我們真的出發了，我不敢相信這一切終於結束了」。

蘿西後來前往警局驗傷，發現她臉上、身上滿是瘀傷，肩膀和胸部有5至10公分的傷痕，左耳聽力也受損。警方後來逮捕利特爾，近來他對毆打與非法監禁認罪，被判處3年7個月刑期。

蘿西坦承，至今她仍感覺自己活在恐懼中，認為法官應該要判得更重，不過為了2名孩子，她會努力堅強起來，再也不會向暴力前男友屈服。