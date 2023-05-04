單手拿起「25公斤金磚」就送…下秒神力阿公直接拿起　官員臉綠

▲招遠文旅局稱單手拿起50斤金磚就送。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

山東煙台招遠文旅局官方抖音號5月3日發布一項挑戰，誰能單手拿起25公斤金磚，就可以帶走。據悉，該金磚價值1000多萬元人民幣（約新台幣4439萬元）。誰知，影片顯示，多名遊客挑戰失敗後，現場突然出現一名神力阿公，直接單手將金磚拿起。事後，官方卻稱阿公挑戰「不算數」，被網友怒批玩不起。

據《封面新聞》報導，據招遠文旅發布的影片顯示，招遠文旅局局長遲義賢站在招遠市黃金博物館一塊金磚前，宣布面前的純金金磚為25公斤，價值1000多萬元（人民幣，下同），如果誰可以按照規則單手將金磚拿起，金磚就可以送給他。

在另一條挑戰影片中，有多個遊客參與挑戰都失敗了。圍觀的遊客稱，「肯定拿不起來，要是拿得起來它早就被人拿走了。」

意外的是，在影片末尾，一名阿公突然用右手將金磚拿了起來。影片由此結束，現場工作人員並未宣布挑戰是否成功。

▲阿公單手拿起25公斤金磚。（圖／翻攝自影片）

目前，兩條影片點讚量超過130萬，轉發將近60萬條，評論15萬條。網友紛紛追問，阿公有沒有把金磚拿走。帳號運營者則發布置頂留言稱，後續情況可關注帳號了解。

5月4日，招遠市文旅局宣傳科工作人員表示，按照規則，挑戰者需要穿戴白手套，單手垂直拿起金磚25秒以上，「那個阿公不是正式挑戰，他只是試了試。並且他拿的方式不符合規則，沒戴手套，不是垂直拿起來，不作數的。」

這名工作人員表示，遊戲規則一直都存在，並不是事後制定的，工作人員在現場也會向挑戰者說明，「具體的規則今天會再通過網路發布，可能局長在影片中沒有說那麼細緻。」

公開信息顯示，招遠市有豐富的金礦和銀礦。招遠文旅官方帳號在宣傳中，也是以中國金都的名義，歡迎遊客前往遊覽。