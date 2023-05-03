山東化工廠大爆炸致9死！「巨型蘑菇雲」直沖天　濃煙蔓延數公里

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中化集團魯西化工雙氧水生產區5月1日上午發生恐怖爆炸事故，目前已造成9人死亡，1人受傷，1人失聯。網上影片和照片顯示，起火工廠烈焰沖天，現場冒出巨型蘑菇雲，濃煙數公里外都見到。旁邊有三個分別印著魯西硫基肥、魯西硝基肥和魯西水溶肥的化工塔。





▲山東化工廠爆炸已致9死1傷1失聯。（圖／翻攝自微博）

此前，據《新京報》引述高新區應急減災辦稱，發生爆炸起火事故的是高新技術產業開發區顧官屯鎮的魯西化工工業園區，根據接報情況，事故發生在1日上午8點36分。當地居民表示，起火前該處曾發出巨響。

一名目擊者稱，12點左右看到火勢已經撲滅，濃煙也已止住，現場有消防車作業，並有多輛救護車出入。工作人員表示，「工業園區內有好幾家魯西集團下屬的公司，目前尚不確定事故是在哪家公司發生的，在等指揮部回饋。」

隨後，山東省聊城高新區管委會第一次通報稱，5月1日上午，中化集團魯西化工雙氧水生產區發生爆炸火災事故，造成5人死亡、1人受傷，另有1人失聯。

3日，據聊城高新區微信公號公布，5月1日中午12時20分，中化集團魯西化工雙氧水生產區爆炸著火事故火情全部撲滅後，經專業力量現場搜救，陸續又發現4名遇難人員。事故共造成9人死亡，1人受傷，1人失聯。目前，正在有序開展現場處置和善後工作。

▲濃煙蔓延數公里。（圖／翻攝自微博）

魯西化工主要業務包括化工新材料、基礎化工和化肥產品，當局成立事故調查組徹查爆炸原因。

據陸網流傳的截圖，「山東應急管理」微博周一曾發文稱，聊城市應急局黨委書記、局長趙松儉4月29日剛帶隊督導檢查「五一」假期期間的安全生產工作，先後到魯西化工集團、山東易斯特工程工具有限公司等地實地查看，但這則微博目前已無法搜尋到。