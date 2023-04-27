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大陸「反間諜法」修訂！明確網攻國家機關屬間諜　擴大執法職權

▲▼國家安全。（圖／新華社）

▲新反間諜法7月施行。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

陸十四屆全國人大常委會第二次會議26日表決通過修訂後的「反間諜法」，新法將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵訊息基礎設施等實施網路攻擊等行為」明確為間諜行為，自7月1日起實施。

新法擴大反間諜行政執法職權，增加查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息、禁止出入境等，明確國安機關執法規範要求，增加對發現網路安全風險等的通報和處置措施及行刑銜接的規定等。適度擴大相關主體竊密的對象範圍，將其他關係國家安全和利益的文件、數據納入保護，增加針對第三國的間諜行為。

據《中新社》報導，全國人大常委會法工委刑法室主任王愛立表示，「反間諜法」新法堅持問題導向，聚焦現行實施中存在的間諜行為範圍較窄、安全防範制度不健全、行政執法賦權不足等重點難點問題，完善相關法律規定。妥善處理賦權與限權的關係，加強反間諜工作，同時注重對行使公權力的監督制約。

他進一步解釋，具體而言，此次修訂完善間諜行為的定義，將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵訊息基礎設施等實施網路攻擊等行為」明確為間諜行為。

王愛立還說，新法根據實踐中的情況，擴大相關主體竊密的對象範圍，將「其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」納入保護，增加針對第三國的間諜行為。

此外，他指出，新法還加強反間諜調查處置措施，增加反間諜行政執法職權。在「調查處置」一章中，增加查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息、不准出入境等行政執法職權；明確國家安全機關執法規範要求，嚴格審批程序，實現規範化執法；增加對發現的網路安全風險等的通報和處置措施；增加對國家祕密、情報的鑑定評估機制；增加行刑銜接的規定。

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