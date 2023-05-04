Ozone特區演唱會門票飛了！熱心警不顧腳傷查訪　找到女學生

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區潭美派出所日前接獲民眾拾撿兩張知名實境秀節目《原子少年》選出的男團《Ozone》演唱會門票，市價達5600元，受理案件鄧姓警員看門票上的舉辦日期在即，擔心遺失民眾丟失門票無法入場，積極調閱監視器後順利聯絡上遺失演唱會門票的黎姓女民眾到派出所領回。

▲內湖潭美所巡佐鄧仲恩熱心幫民眾找回丟失的演唱會門票。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，警方根據民眾拾獲演唱會門票的時間，擴大調閱監視器，結果發現一位女民眾穿越馬路時，門票從口袋掉落到路旁斑馬線上，警方也顧慮近來因演唱會搶票熱潮，擔心衍生轉票、讓票的購物糾紛，承辦案件的潭美派出所巡佐鄧仲恩自己腳傷未癒，仍利用下班時間到掉落地點查訪，順利找到演唱會票券失主黎姓女學生，順利通知失主與其家人來警所領取。

內湖警方藉此案例呼籲，隨身物品應妥善保管避免遺失，如不慎遺失，可至警政署拾得物系統查詢是否有被尋獲，或至鄰近派出所尋求協助，警方將積極協助找尋；另外黃牛票日益猖獗，購買各類門票應循正常管道，且切勿加價轉賣，以免觸法。

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