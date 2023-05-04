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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

▲▼徐巧芯受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日借貸平台imB爆出詐騙，金額高達25億元，全台有數千人受害，刑事局3日拘提平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）等8人，4日依詐欺、銀行法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書揭露負責人曾國緯與民進黨關係密切，但綠營無一願意幫忙出來講話，只想著偷偷消除過往的人脈痕跡，其心可議。

「不動產借貸媒合平台im.B」8年前成立，還找來名人盛竹如代言，平台媒介企業找到借款人，以土地抵押設定後借錢，原始借款人再透過平台販售債權，賣給一般投資人，不過盛竹如日前出面，否認幫平台代言。平台真正的負責人是曾國緯以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾召開協調會對外保證負責到底後，又不見蹤跡，imB自救會已達上千人。

徐巧芯指出，仔細從網路上搜尋「曾國緯」的人際關係，可以發現他跟民進黨走得很近。她舉例，有一家基金會叫做「雙清文教基金會」，現任董事是前公廣集團董事長、政治主張傾向綠營的陳郁秀，她舉出，從基金會的官網可以見到，過去曾國緯多次參訪該基金會，並且與大批綠營知名政治人物同行，包括：陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等等。

徐巧芯提到，值得關注的是，網站上原本提及「曾國緯」的姓名，如今照片還在，但名字已經被基金會官網下架。是不是很怕被人發現彼此的關係呢？她批評，可見得，這名詐貸潛逃者，與民進黨多人過去關係密切，但當如此多的受害者出現時，他們無一願意幫忙出來講話，只想著偷偷消除過往的人脈痕跡，其心可議。

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