im.B海撈25億！負責人移送被問：害家破人亡不覺得抱歉？　冷看記者

▲im.B詐騙案吸金25億元，曾姓主嫌情侶檔遭檢方聲押，稍早被移送。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪、黃彥傑、戴若涵／台北報導

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙，不法金額高達25億元，全台有超過5千人受害，平台負責人曾國緯（本名曾耀鋒）捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並將曾嫌等8人拘提到案。今午董事長、曾國緯父親曾明祥已遭檢方聲押，稍早檢警再將曾國緯、其女友張淑芬移送，面對媒體大陣仗包圍，曾、張2人均不發一語。

警方調查，im.B平台係由曾國緯、父親曾明祥、女友張淑芬3人成立，其中曾國緯是負責人、父親則擔任公司董事長，3人再找來顏嫌、黃嫌、洪嫌、詹嫌、潘嫌等人共同經營平台運作，對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金，誘使被害人投資後，再由公司每月依投資人認購之債權支付利息，惟111年12月起，該公司即未依限支付利息與清償本金，導致投資被害人血本無歸。

專案小組3日兵分多路將曾國緯等8人拘提到案，今午率先聲押董事長曾明祥，稍早曾國緯、張淑芬也遭檢警移送，現場媒體大陣仗堵訪，犀利追問「是惡意脫產嗎？」、「害人家家破人亡不會覺得抱歉嗎？」、「都拿騙來的錢買精品包啊？」、「投資人怕錢拿不回來耶，錢都到哪裡了？不是說要賠他們錢嗎？」，但過程中曾國緯僅冷眼看了媒體記者一眼，隨後不發一語在警方的攙扶下坐上車離開。