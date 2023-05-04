台版柬埔寨風暴延燒！所長洩密給詐團　神秘女幫開戶收百萬贓款

▲所長葉育忻收受犯嫌百萬報酬，暗中通風報信助躲避警方追緝。（圖／資料照）

圖、文／CTWANT

「台版柬埔寨」虐死3人爆出案外案！檢警日前逮捕綽號「藍道」的杜姓主嫌，追查發現北市寧夏所所長葉育忻，暗中提供情資給詐團，其中一名劉姓女子還幫葉男辦理虛擬幣帳戶，收取杜姓主嫌逾百萬元的賄款，試圖降低現金交易的查緝風險，為了答謝劉女的幫忙，葉男經常贈送包括GODIVA巧克力、和牛、養氣人蔘、雞精等高級禮盒，檢方昨（3日）也在葉男的住處搜出30萬現金，認為葉男涉嫌貪汙重罪，向法院聲請羈押禁見。

經檢警調查，葉育忻跟詐團首腦「藍道」交涉至少1年多，期間提供各種情資、偵辦手法給犯嫌，背地裡協助躲避警方追緝，從中獲取高額報酬，深怕鉅額現金交易引起警方注意，葉男找來劉女幫忙開設虛擬幣帳戶，傳遞情資、收賄等事務也都是透過劉女經手。

更誇張的是，「藍道」4月7日得知同夥落網後，隨即要求葉男幫忙探聽案情，葉男則利用公務之便，致電不知情的中壢分局普仁派出所同仁，事後再將相關案情洩露給杜姓首腦。

4月11日，「藍道」被警方逮捕後，葉育忻立刻將只用1年多的iPhone 14丟棄，改換新手機，甚至聯絡劉女「沙盤推演」，2人共同商討若遭檢警盤查，如何交代100多萬元的資金來往，但在檢方借訊主嫌後，「藍道」也全盤托出行賄過程，讓葉男百口莫辯。

延伸閱讀

▸ 塞爾維亞13歲少年校園開槍殺9人 策劃1個月「還列獵殺名單」

▸ 俄羅斯控烏克蘭要暗殺普丁 2架無人機被摧毀「基輔否認」

▸ 廣場玩耍慘遭「大型鞦韆砸中」…9歲男童當場死亡 設施2天前才啟用