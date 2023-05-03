美國藍莓也驗出A肝病毒　好市多：停賣所有冷凍莓果

▲遭A肝病毒污染的科克蘭冷凍藍莓。（圖／食藥署提供）



文／中央社

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發各界關注，近期又一批藍莓驗出病毒，約15公噸產品遭邊境攔截。好市多表示，該批冷凍藍莓並未流入市面，已停止販售所有冷凍莓果商品，並停止所有進口申請。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，這次的問題產品是一批重量約1萬5236公斤的藍莓，從美國進口而來，好市多在4月11日報驗、5月1日判定不合格。

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好市多表示，昨天接獲主管機關通知，好市多4月11日邊境報關檢驗的冷凍藍莓驗出不合格，依規定需在邊境銷毀或退運，該報驗產品並未流入市面。

好市多表示，已將所有冷凍莓果商品主動停止販售，並同時停止所有進口申請，待和美國廠商釐清商品品質無虞才會再進口。

食藥署今天表示，即起至6月2日，暫停好市多從美國進口莓果類產品，共3個號列品項，包括草莓、藍莓、黑莓等。

關於這次好市多冷凍藍莓又被驗出A肝病毒，林旭陽說，產品依規定全數退運或銷毀，沒有流入市面，接下來有15天的行政救濟期限與行政作業流程，預計5月23日將不合格資訊公布在官網上，另外，也通知稽查單位啟動後市場管理。

食藥署4月28日公布，好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，已售出約1.7萬公斤，籲民眾自我監測60天，有發燒、黃疸等症狀應速就醫。