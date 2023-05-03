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竹北天坑「頭七」還未回填！太極式公文仍在飄　現場最新畫面曝

記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」第7天，遭掉落吞噬的特斯拉現在恐面臨無法全額理賠的窘境，而「天坑」因維修挖開後至今仍無法回填，現場一塊超大防水帆布蓋著，受災社區前的路段仍是封閉狀態，什麼時候可以回填仍是未知。

對於外傳掉入天坑的特斯拉因乙式保險，以及保險局副局長林志憲曾表示看法，「責任險確定不賠，車體險才有賠，而且依目前狀況恐怕得投保最貴的甲式一定有賠！」導致恐無法全賠的說法，車主也予以否認。

車主表示，目前保險公司只回覆尚未確認權責單位，但是理賠案件目前依照正常程序進行中，對於無法理賠或是無法全額理賠的說法並不正確。

▲竹北天坑。（圖／讀者提供）

▲從天坑事發的照片來看，綠線為柏油層、紅線以上為碎石級配層，由竹北市公所維護管理，藍色區塊為填土層管轄權為縣府。（圖／讀者提供）

▲竹北天坑。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼天坑第七天現場狀況。（圖／記者陳凱力攝，下同）

 ▲竹北天坑。（圖／記者陳凱力攝）

 竹北市公所表示，目前天坑的路面下管路已經全數維修完成，只是後續要回填，需要由建商行文，市公所會請示管轄單位縣政府工務處建管科，由建管科認定是否安全、能回填，才會回填，因竹北市公所是代為維護，例如柏油面的鋪設、道路平整，然道路包含地基等仍是縣府的管轄權，甚至發出建照，因此市公所無法越俎代庖。市公所也表示，回填的前提，一定是確認安全，不可能管路修一修，看起來好像沒事就填回去。

縣府工務處一開始雖表示回填要看竹北市公所決定，但被問到道路管轄權界定，也表示會再和竹北市公所協商、討論，希望取得共識。至於恐成孤兒的特斯拉，縣府也表示，這部分要看車主需求和要求，縣府這邊盡可能來協助，後續如果要回填，也會要求建商對特斯拉、道路維護負起責任，這些都是回填的但書之一。

據了解，「竹北天坑」事後若要鑑定可分為「道路安全鑑定」與「天坑原因鑑定」兩部分，光道路安全初步報價就百萬起跳，更慘的是，這只是針對「道路安全鑑定」部分，技師只能針對目前豐采520周邊道路進行安全檢測，找出可能危害風險，但若是要鑑定此次天坑主因，一些技師私下也表示「根本無法取得完整資料報告，恐無人敢接」。

▲竹北天坑。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼天坑現場建案仍繼續婷工中，但是回填時間至今仍無法確定。

 ▲竹北天坑。（圖／記者陳凱力攝）

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