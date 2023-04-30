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不肯排隊！高雄特斯拉硬插被叭　駕駛惱羞下車怒吼：不會讓啊

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄左營區大中路是銜接國10和鼎金交流道，平常車流量就大，現場車輛都必須排隊前行，但日前卻發生一起離譜案件，一輛特斯拉硬要左切插隊，遭到後方轎車按喇叭之後，駕駛竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」，接著不斷對著路口比手畫腳還一直點頭，化身點頭哥的模樣讓後方駕駛看了相當傻眼。

▲▼ 高雄特斯拉硬切插隊被叭，竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高雄特斯拉硬切插隊被叭，駕駛竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

臉書社團《社會事新聞影音》貼出一段畫面，地點位於高雄左營的大中二路，現場車流相當多，每一輛車都乖乖排隊前行，但畫面右側卻突然有一輛黑色特斯拉要向左切入，後方駕駛見狀按了一聲喇叭示意。

▲▼ 高雄特斯拉硬切插隊被叭，竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

豈料，特斯拉駕駛被按了喇叭之後，竟惱羞成怒，立刻下車對著後車駕駛咆哮，「不會讓啊！」接著不斷對著前方道路比手畫腳，還化身點頭哥不斷點頭，讓後方駕駛看傻了眼。

對此，高雄市左營分局警方表示，並未接獲相關報案，但經檢視影片，特斯拉駕駛已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款之規定，可處6000元以上2萬4000以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月等罰則，如接獲檢舉也將依規定告發。

另因水利局在大中二路與文慈路口慢車道進行排水道工程，汽車無法行駛慢車道，該路段易形成回堵會車，左營分局已規劃勤務加強該處交通疏導，請駕駛人行經該處互為禮讓，保持行車間隔安全。

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