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竹北天坑吞掉整台特斯拉！　建築師、建商、營造商各罰3萬元

▲「天坑特斯拉」確定報廢　車主受驚嚇：憂鬱症復發。（圖／車主提供）

▲竹北天坑吞特斯拉。（圖／車主提供）

文／中央社

竹北市「豐采520」建案鄰近莊敬六街道路4月27日坍塌，竹縣府今天說，依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師，各處新台幣3萬元罰鍰，涉公安問題，新竹地檢署偵辦中。

新竹縣竹北市莊敬六街4月27日上午發生道路坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格內車輛墜落，這已是「豐采520」建案附近道路發生第5次明顯坍塌情形。

新竹縣政府工務處長江良淵今天向中央社記者表示，此建案施工開挖地下6層，距離「天坑」處約10公尺，不排除與建商施工時抽取地下水導致土石被掏空有關。

江良淵說，縣府已依違反「建築法」開罰建商（起造人）、營造商（承造人）及監造建築師（監造人），分別處3萬元罰鍰，也蒐集近幾次相關違失事證，移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議，盼加重懲罰。

江良淵說，依建築法規定，可處新台幣6000元以上至3萬元以下罰鍰，縣府採最高罰鍰金額為3萬元。

江良淵表示，「豐采520」建商為豐邑建設，豐邑在地下樓層施工法為「逆打工法」，能同步進行地下開挖與地面樓層施作，也為常見的施工方法，能節省工期，不過因竹北市豆子埔溪沿線地下水位較高，若要以此工法施工，計畫需更完善，也要有更高的安全性考量等。

江良淵指出，過去案例來說，如縣治二期是位於豆子埔溪以南，早年是泥灘地回填到平整，地下水充沛，一般開挖到地下2層會有地下水湧現，而在2015年豐邑「浩瀚一品」建案，也曾發生約1200坪工地塌陷。

江良淵表示，依「新竹縣建築爭議事件處理辦法」，將這次工安事件列為建築爭議損鄰案件，除要求建商改善鄰房損害情況後，檢具相關證明文件與同意書給縣府審核備查，建商要與受損戶達成和解，或依相關辦法規定辦理後，縣府才會核發使用執照。

江良淵指出，後續此工地建商若欲復工，需確定鑑定報告結果無虞、舉辦施工說明會、繳清所有罰鍰、以嚴格標準檢視改善結果後，縣府再評估是否辦理復工。

新竹縣政府今天舉辦主管會報，工務處會中表示，為避免再發生坍塌，也要求建商透過地雷達設備檢測建案附近道路，包含勝利二路、勝利一路、莊敬六街以及自強北路等，確認是否有土質流失等情形，全面管控。

縣長楊文科會中說，目前的責任歸屬等因已進入調查，縣府將不再對外發言，以免影響調查。由於竹北的地質特殊，因應未來竹北市的新建大樓，在報請縣府備查時，要了解建商施工法、以及安全等各考量，避免再發生類似案件。

工務處提供新聞資料指出，新竹縣竹北市莊敬六街在4月27日發生道路坍塌，疑因鄰近的「豐采520」建案所致，現場立即勒令停工，當天新竹地檢署檢察官、土木技師、建築師等專家也前往會勘，後續縣府會配合新竹地檢署進行調查。

新竹地檢署向中央社記者說，由於案件涉及營造土木等專業工程鑑定，且偵查不公開，目前不便回應。

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