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獨／特斯拉駕駛出面了！遭控硬插還下車狂吼　他還原動怒真相

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營區大中路是銜接國10和鼎金交流道，平常車流量就大，現場車輛都必須排隊前行，但日前卻發生一起行車糾紛案件，一輛特斯拉硬要左切插隊，遭到後方轎車按喇叭之後，駕駛竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」，接著不斷對著路口比手畫腳還一直點頭，化身「點頭哥」的模樣讓後方駕駛看了相當傻眼，現在這名特斯拉駕駛出面還原當時過程。

▲▼ 高雄特斯拉硬切插隊被叭，竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高雄特斯拉硬切插隊被叭，竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

點頭哥表示，發生時間是在4月28日下午，他開車從自由路右轉大中路要上國道，當時在最右側在進行施工，所以必須要提前往內切，「我在前一個紅綠燈前就已經有打方向燈，而且他一直不讓，還一直對我按喇叭，還故意往我的車身靠近，就是要把我逼出去，但是我已經開到槽化線了，最後只能硬插進去，剛好停紅燈的時候，我就下車告訴他，前方正在施工，請他看清楚。」

點頭哥認為對方是故意擋道，不讓他切入車道，但就算要排隊，也不知道要怎麼排起，因為被這台車一路擋，讓他忍不住動怒。

▲▼ 高雄特斯拉硬切插隊被叭，竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲ 高雄特斯拉硬切插隊被叭，竟惱羞下車怒吼，「不會讓啊」 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

被特斯拉插隊的車主先把影片丟到網路，臉書社團《社會事新聞影音》流出，指控現場車流相當多，每一輛車都乖乖排隊前行，畫面右側卻突然有一輛黑色特斯拉要向左切入，後方駕駛（即車主）見狀按了一聲喇叭示意，這名點頭哥（特斯拉駕駛）被按了喇叭之後，立刻下車對著後車駕駛咆哮，「不會讓啊！」接著不斷對著前方道路比手畫腳。

大中二路與文慈路口慢車道因為在進行排水道工程，汽車無法行駛慢車道，該路段易形成回堵會車，左營分局已規劃勤務加強該處交通疏導，請駕駛人行經該處互為禮讓，保持行車間隔安全。

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