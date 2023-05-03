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好市多又出包！邊境合格草莓「市場驗出違規」　唐吉訶德也上榜

▲▼ 好市多 。（圖／記者項瀚攝）

▲好市多。（圖／記者項瀚攝）

記者嚴云岑／台北報導

日本進口草莓自去年下半年至今共計37批不合格，食藥署今年啟動後市場稽查，也有12件逐批查驗合格的草莓驗出農藥殘留，台北內湖好市多、微風超市南京店與唐吉訶德西門町店都上榜，分別為農藥亞醌蟎、氟尼胺，在台灣都為禁用農藥。

食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹表示，日本草莓自去年11月1日起採取加強抽批，12月29日調整成逐批查驗，之後陸續有業者合格率達標降回逐批查驗，直到今年3月20日又調回逐批查驗。

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「就算邊境抽驗合格，後市場也可能驗出不合格產品。」吳宗熹解釋，因為就算是100%逐批查驗，樣本數也有限，「同一批號也可能有農藥殘留草莓未被驗出」，因此可能出現邊境合格、市售違規的情形。

依據食藥署公布資訊，微風超市南京店被查獲違規的為「日本熊本草莓」，驗出農藥亞醌蟎（Acequinocyl）；好市多股份有限公司內湖分公司販售的「空運日本草莓」、唐吉訶德西門分公司（DON DON DONKI）販售的「日本福岡甘王草莓」都驗出氟尼胺（Flonicamid）。

吳宗熹表示，現在食藥署已將後市場不合格紀錄與邊境勾稽，調高抽驗比例，若輸入業者半年內驗出2次違規，會請業者進行源頭管理，若持續不合格，就可暫停受理報驗1個月。近期莓果A肝病毒延燒，食藥署今日暫停好市多報驗莓果類產品1個月，但至今尚無業者因輸入草莓遭限制。

▲▼112年1-2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。（圖／食藥署提供）

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