貪官如廁洩底「25」爽賺700萬　老舊手機成破案關鍵

▲四川貪腐官員唐小鋒。（圖／翻攝廉潔四川）

記者任以芳／綜合報導

四川省紀委監委近期刊文披露最新貪腐手法，前四川達州市通川區政協原副主席唐小鋒參與一件招標案，假借上廁所名義，使用舊款手機向商人透露底價，最後獲得高達700萬元人民幣感謝費，最後不起眼的舊手機成為關鍵證據。

四川省紀委監委刊文近期披露貪官實錄，《廉潔四川》電視節目第427期播出《管住招投標的任性之手》，主角是1970年1月生的唐小鋒，落馬前原任職四川達州市通川區政協原副主席，曾擔任達州市經濟開發區管委會規劃建設處副處長、通川區住房和城鄉規劃建設局總規劃師，是達州市紀委監委有史以來查處受賄金額最大的腐敗官員。

節目內容顯示，時任達州市紀委監委第六紀檢監察室主任的龔川易首先指出，因領導的器重、組織的信任，加上專業領域的才能，讓唐小鋒的權力無限放大，增加很大的光環。「唐小鋒開始擴張權力進行尋租、進行變現。」

2016年，時任達州市通川區住房和城鄉規劃建設局總規劃師的唐小鋒，得知通川區某棚戶區改造項目消息，便提前透露給朋友，尋找知名開發投資商開發該項目，伺機從中謀取利益。

▲貪官使用老舊手機通風報信成為證物 。（圖／翻攝廉潔四川）

項目用地拍賣的關鍵環節，唐小鋒作為公職人員大膽當起了私企老板李某的「眼線」，在項目用地拍賣會的前一天晚上，李某把不會引人注意的舊款手機給唐小鋒，成為官商勾結的關鍵證物。

唐小鋒表示，「我拿到手機，又害怕別人看到我拿一個老年機發訊息、打電話，平時都是用的智能機，我就把（李某的）那部手機從包包拿出來放褲兜裏，自己手機放在桌子上去廁所，我就給（李某）發了一個『25』，相當於是2500（元每平方米）。」

由於唐小鋒在關鍵時刻透底，李某的公司最後以僅僅每平米高出底價5塊錢的價格拿下了該項目，而唐小鋒作為出色的「眼線」，獲得高達700萬元的感謝費（換算台幣近3500萬）。

龔川易指出，「這種行為對市場公平競爭秩序的破壞是極其大的，而且對黨政部門的公信力也是極其破壞的。」

經查，2004年至2021年間，唐小鋒涉及違法犯罪金額高達1160多萬人民幣。2022年11月，唐小鋒被開除公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，違法所得予以收繳。