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大陸 大陸焦點 特派現場

傳與女友吵架！金髮猛男「掛高樓外牆」嚇唬她　下秒墜地四肢變形

▲▼金髮肌肉男墜樓。（圖／翻攝自影片）

▲金髮肌肉男徒手抓著外牆。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日發生一起墜樓意外，畫面相當驚悚，引發網友議論紛紛。影片顯示，一名光著上身的金髮肌肉男，疑似和女友吵架，高掛陽台外嚇唬對方，後來體力不支手抖腳抖，直接墜樓砸地，最後四肢呈現詭異扭曲狀態，目前尚不知男子的狀況。

該影片被官媒《四川觀察》發布在影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）上。報導寫道，男子疑似與女友吵架，為嚇唬女友爬出窗外，不料失足從高樓摔下，女友嚇得大叫。

報導稱，事發在4月30日，事發地點還在進一步核實中。

影片顯示，一名染著金髮的男子爬出高樓的陽台外，並跟屋內一名女子對話。女友大喊，「相信我，啥都沒有騙你」、「我求求你！」。

▲▼金髮肌肉男墜樓。（圖／翻攝自影片）

▲金髮男最後體力不支墜樓。（圖／翻攝自影片）

目前，大陸媒體並未報導這則消息的後續，因此男子生死未明。

這起事件引發眾多網友討論，網友們也紛紛直呼，「太嚇人了，性格偏激的人真可怕」、「這是圖啥呢，不管怎麼樣，不要用這種方式，坐下來好好談，實在不行好聚好散」、「無論因為什麼，都不能那生命開玩笑啊」。

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