快訊／與詐團有密切通聯！北市警派出所長涉提供資料遭搜索

▲北市警所長被警政署政風室人員搜索。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同警分局寧夏路派出所葉姓所長3日上午遭警政署政風室搜索，北市警局也配合警政署作業自清自檢，目前政風室人員將葉姓所長帶回住處搜索。

據了解，新北市刑大在偵辦詐欺案件，發現詐騙集團嫌犯手機裡面，有與北市大同分局寧夏路派出所葉姓所長密切往來通聯。

葉姓所長疑似傳相關資料給詐騙集團，士林地檢署開出偽造文書搜索票，3日上午指揮警政署政風室、北市警局前往派出所帶人，將釐清所長是否涉案。