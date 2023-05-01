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高薪徵才攏是假…上鉤賣到國外淪豬仔！警沉痛反問「最關鍵一點」

▲刑事局國際刑警科長李泱輯說明網路徵才詐騙及跨境人口販運問題 。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警科長李泱輯說明網路徵才詐騙及跨境人口販運問題 。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

2022年上半年是台灣詐騙進入跨境人口販運的轉捩點！台灣公務部門包含外交部、高檢署，刑事局發現，東南亞人蛇集團透過台灣黑幫利用網路社群平台包含臉書、LINE刊登徵才廣告，標榜只要透過網路發文，或是接受合約就可到國外求職賺取高薪，引發不少年輕人及偏鄉懷淘金夢的弱勢族群循著這些網路徵人廣告依約應徵，慘遭與東南亞人蛇集團勾結的台灣黑幫以1萬至2萬元美金代價，販售到柬埔寨、緬甸的電信詐騙園區，不只接受軍事化管理，若業績未達要求恐遭凌虐、人身侵害，《東森新媒體ETtoday》所推出的「台灣詐騙調查報告書」，5月1日這周將從各面向來看柬埔寨詐騙相關報導。

刑事局預防科指出，詐團近年透過網路社群平台大打炫富、擺放豪車、大批現金照片，透過動人文案標榜，「輕鬆賺、只要會上網打字就可月入10萬」、或者以前往東南亞賭場、跨國企業高管辦公室當機要，就可輕鬆賺進大錢，但實際上，只要涉及到柬補債、緬甸的工作機會，警方發現幾乎100%都是去擔任東南亞詐騙機房的話務手。

刑事局包含打詐中心及國際刑警科統計，去年上半年起，肇因中國大陸外交部、公安部把部分東南亞設有詐騙園區的國家，包括柬埔寨、緬甸、寮國等地列為旅遊、投資高風險國家，針對大陸國人赴這些國家從事機房話務手採取嚴格打擊策略，導致2021年起到2022年中南半島詐騙機房出現10多萬名的機房話務手人力空缺。

▲刑事局國際刑警科長李泱輯說明網路徵才詐騙及跨境人口販運問題 。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警科以有限人力承接台灣跨境人口販運案件業務，壓力和工作量都瀕臨員警負荷邊緣 。（圖／記者張君豪攝）

加上2022年下半年世足賽等周邊線上博弈，預計將帶動東南亞地下賭盤最少數十億元賭資熱錢湧入，上述各國的話務機房、洗錢園區需要大批能懂「中英文」、熟悉網路電話操作，最好口語能跟大陸、東南亞華人溝通，也能聽懂簡單英文對話的人力，因此在大陸中央政府機關強力約束大陸國人出境東南亞，並以行政命令、強力干擾責成這些大陸人返鄉後，近兩年中南半島的詐騙園區就鎖定以台灣人為主要招聘對象。

刑事局國際刑警科長李泱輯證實，2022年上半年經台灣檢警、外交機關清查，大約有近千台民赴柬緬等國打工遭限制行動自由，經政府努力透過外交、當地司法互助，台商及NOG等力量營救下，約有8成以上民眾順利返國，但也讓台灣各地警力在刑事局協調下投入住家查訪，跨境宣導，拜會相關跨國司法機關。

其中在2022年6月間經台灣媒體大幅報導後，聯合國初判東南亞國家涉及跨國人口販運，之後聯合國、美方派出考察團及觀察員到柬緬等地視察。

刑事局國際刑警科對此解釋，柬埔寨、緬甸這些極度仰賴外來資源及觀光人口發展國內經濟的待開發國家，最怕因涉及跨國公罪包含「人口販運」等問題遭歐美實施制裁，柬、緬等國官員甚至為此透過臉書留下自己手機，公開聲明強調只要外國華人在國內受困，經撥打門號後官員將會第一時間派軍警救援。

李泱輯語重心長表示，詐團常透過網路社群平台徵人，標榜高薪工作輕鬆，但李也沉痛點出最關鍵問題，「不少民眾沒有專業技能、也沒有多國外語能力，為什麼總會相信高薪工作會找上你呢？」然而對薪酬、投資等不理性的期待和回報的廣告啟示，幾乎都是詐騙的溫床。所幸在警方努力下，從2023年起統計到4月17日止，全台人頭帳戶暨失蹤人口計292人，已尋獲251人、出境33人、目前待協查8人。

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