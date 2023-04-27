　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北翁要匯195萬「治妻腰痛」　警：假慈善機構詐騙！

▲▼海山分局員警成功攔阻民眾受騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲海山分局員警成功攔阻民眾受騙 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局日前連續接獲2間銀行報案，指稱有民眾疑遇詐騙集團，請警方到場協助，其中一名女子被詐團要求將銀行帳戶設定約定帳戶以便匯入獲利所得，但帳戶已被列警示，差點成共犯；另一老伯為替妻子治腰痛，某宗教團體要求匯195萬當回饋，才能治好，幸好警方及時攔截。

據悉，海山派出所警員王勝泉、劉彥宏21日接獲永豐銀行報案，指稱楊姓女子要將戶頭設為約定帳戶，但此帳戶已列警示；楊女向警方表示，日前從社群軟體加入投資群組，對方透過共同合資話術，要求她將所提供的戶頭設定為約定帳戶，並表示會將她獲利的35萬元先行匯入約定帳戶，之後再轉至楊女帳戶。警方告知詐團手法，恐成為共犯，楊女才驚覺受騙。

24日，另一名80多歲洪姓老伯到新海郵局要匯出195萬元，轄區新海派出所警員許又升、黃得凱到場了解，他表示在網路看到某宗教團體宣稱可以治好他70多歲妻子的長年腰痛，但要他匯款195萬元作為回饋金，警方告知此為假慈善機關的詐欺型態，利用誇大不實的療效或醫藥廣告，試圖乘機詐財；洪男聽聞才打消匯款，成功防制民眾損失鉅款。

海山分局長王鴻儒表示，上述兩件案例雖然不是最常見的詐騙模式，但同樣是詐騙集團利用人性弱點，以各式理由要求臨櫃匯款；民眾上網時務必留意，如發現疑似詐騙案件，請撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，警民共同聯手，以遏止詐騙案的發生。

▲▼海山分局員警成功攔阻民眾受騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
罕見畫面！　中正紀念堂儀隊急衝攔截
竹北「6大天坑」起底！　在地人驚恐日常
一堆人不知道！發票APP跳出中獎　「1動作」才能領
快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁說話了！
快訊／確定入獄　陳致中最新發聲！
毆打澎湖人被趕回台！　妹子比YA：把我拍好看一點喔
丟丟妹離婚內幕全說了！　被迫「切割前夫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東殯葬大老風光娶媳！藍寶堅尼、勞斯萊斯...2億豪車隊伍吸睛

竹北「6大天坑」起底豐邑黑歷史　10個月5次停工成在地人驚恐日常

「天坑吞特斯拉」壓到瓦斯管線　楊文科：該怎麼做就怎麼做

撞飛驚悚片！男騎士慘遭左轉汽車擊落　空中翻滾跌落引擎蓋

酒駕6次要入監！美髮店老闆怒提聲明異議：宋少卿5次都免關

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

中正堂禮兵動起來！他持漆彈槍開轟銅像　2儀隊急衝攔截畫面曝

快訊／國1高雄段南下365K「3車追撞」　占2線道回堵5km

新北翁要匯195萬「治妻腰痛」　警：假慈善機構詐騙！

「宜中三劍客」王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台東殯葬大老風光娶媳！藍寶堅尼、勞斯萊斯...2億豪車隊伍吸睛

竹北「6大天坑」起底豐邑黑歷史　10個月5次停工成在地人驚恐日常

「天坑吞特斯拉」壓到瓦斯管線　楊文科：該怎麼做就怎麼做

撞飛驚悚片！男騎士慘遭左轉汽車擊落　空中翻滾跌落引擎蓋

酒駕6次要入監！美髮店老闆怒提聲明異議：宋少卿5次都免關

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

中正堂禮兵動起來！他持漆彈槍開轟銅像　2儀隊急衝攔截畫面曝

快訊／國1高雄段南下365K「3車追撞」　占2線道回堵5km

新北翁要匯195萬「治妻腰痛」　警：假慈善機構詐騙！

「宜中三劍客」王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生

竹北特斯拉車主別哭！　有投保「車體險乙式」可理賠

義大利記者遭俄狙擊手埋伏釀1死　基輔：俄羅斯只知道開槍

蔡英文就「供電穩定問題」拋解方　招手台商回台投資

男子交友私訊開「14項擇偶條件」　丹妮婊姐傻眼揪踩雷點：很賭藍

俄羅斯祭月薪7.6萬解兵荒　國防部廣告籲「做個男子漢！」

鄰居女大生太可愛！　日43歲男花半年「鑽牆鑿洞」偷窺猥褻

美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

Selina曝光男友貼心舉動！　鬆口「結婚進度」認了：懷孕給我蠻大壓力

汪沙發上熟睡　朦朧中起來拉筋下秒「跌落地板」...媽嚇到跳起身

台積電殺破500！　他們送暖反被嗆騙局：等割韭菜

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

圍毆當地人爆眾怒！觀光客「被趕出民宿」畫面曝

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

圍毆澎湖在地人！3嫌交保檢裁定理由曝光

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

特斯拉墜天坑！Model Y整台「咪咪冒冒」

更多熱門

相關新聞

「葉丙成是投資大廢物」！台大教授遭冒名

「葉丙成是投資大廢物」！台大教授遭冒名

臉書冒名詐騙事件層出不窮，從演藝圈知名人士到金融界都有受害者。而台大電機系教授葉丙成也深受其害，特地發出聲明強調「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢」，請大家特別留意，若有看到任何「葉丙成」的網路相關發言，首先要確定後面有無「藍勾勾」驗證，但投資社群或討論是絕對不會成立。

直擊收詐騙包裹過程！他想止付見1步驟超詭異

直擊收詐騙包裹過程！他想止付見1步驟超詭異

台版柬埔寨逼2男性交　7嫌皆遭求重刑

台版柬埔寨逼2男性交　7嫌皆遭求重刑

阿嬤領30萬不說用途！警狂勸：詐騙啦

阿嬤領30萬不說用途！警狂勸：詐騙啦

Bump找上交友軟體！「1創舉」槓詐騙集團　萬人讚爆

Bump找上交友軟體！「1創舉」槓詐騙集團　萬人讚爆

關鍵字：

詐騙集團海山分局阻詐

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面