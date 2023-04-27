新北翁要匯195萬「治妻腰痛」　警：假慈善機構詐騙！

▲海山分局員警成功攔阻民眾受騙 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局日前連續接獲2間銀行報案，指稱有民眾疑遇詐騙集團，請警方到場協助，其中一名女子被詐團要求將銀行帳戶設定約定帳戶以便匯入獲利所得，但帳戶已被列警示，差點成共犯；另一老伯為替妻子治腰痛，某宗教團體要求匯195萬當回饋，才能治好，幸好警方及時攔截。

據悉，海山派出所警員王勝泉、劉彥宏21日接獲永豐銀行報案，指稱楊姓女子要將戶頭設為約定帳戶，但此帳戶已列警示；楊女向警方表示，日前從社群軟體加入投資群組，對方透過共同合資話術，要求她將所提供的戶頭設定為約定帳戶，並表示會將她獲利的35萬元先行匯入約定帳戶，之後再轉至楊女帳戶。警方告知詐團手法，恐成為共犯，楊女才驚覺受騙。

24日，另一名80多歲洪姓老伯到新海郵局要匯出195萬元，轄區新海派出所警員許又升、黃得凱到場了解，他表示在網路看到某宗教團體宣稱可以治好他70多歲妻子的長年腰痛，但要他匯款195萬元作為回饋金，警方告知此為假慈善機關的詐欺型態，利用誇大不實的療效或醫藥廣告，試圖乘機詐財；洪男聽聞才打消匯款，成功防制民眾損失鉅款。

海山分局長王鴻儒表示，上述兩件案例雖然不是最常見的詐騙模式，但同樣是詐騙集團利用人性弱點，以各式理由要求臨櫃匯款；民眾上網時務必留意，如發現疑似詐騙案件，請撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，警民共同聯手，以遏止詐騙案的發生。